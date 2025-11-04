Sam Altman défend les dépenses de OpenAI : l’IA va transformer l’économie mondiale

Lors d’une interview conjointe explosive sur le podcast Bg2, Sam Altman (CEO d’OpenAI) et Satya Nadella (CEO de Microsoft) ont pris la parole pour défendre la stratégie financière titanesque de l’entreprise, alors que les critiques se multiplient sur ses dépenses massives en infrastructure IA.

Altman a révélé que le chiffre d’affaires annuel d’OpenAI dépasse déjà les 13 milliards de dollars, tout en affirmant que l’entreprise pourrait atteindre les 100 milliards de dollars de revenus d’ici 2027 — un objectif qu’il décrit comme réaliste compte tenu de l’adoption rapide de ses technologies d’intelligence artificielle.

« Bien plus que 13 milliards » — Altman contre-attaque

Face aux interrogations de Brad Gerstner, fondateur d’Altimeter Capital et animateur du podcast, Altman a rejeté les doutes sur la viabilité du modèle économique d’OpenAI, qu’il a jugés « à courte vue ».

Nos revenus sont bien supérieurs à 13 milliards. Les gens sous-estiment à quel point l’IA va transformer chaque secteur et générer une valeur économique sans précédent.

Cette déclaration intervient alors qu’OpenAI est sous le feu des projecteurs pour ses dépenses d’infrastructure colossales, évaluées à près de 1 400 milliards de dollars sur les prochaines années — une somme consacrée à la construction de data centers géants et à l’achat de centaines de milliers de GPU Nvidia.

Des investissements vertigineux pour soutenir la montée en puissance de l’IA

Selon Altman, ces investissements sont indispensables pour soutenir l’évolution rapide des modèles comme GPT-5 et ses successeurs. L’entreprise vise une capacité de 30 gigawatts de puissance de calcul, un chiffre proprement inédit dans le monde de la technologie.

Ces déploiements reposent sur des partenariats stratégiques avec Nvidia, Oracle, AMD et Microsoft, et sur des projets de centres de données déjà en construction au Texas et aux Émirats arabes unis.

« Il s’agit d’un pari sur le futur. Les infrastructures IA ne sont pas un coût, mais une fondation pour la prochaine révolution industrielle », a déclaré Altman.

Une alliance toujours solide avec Microsoft

Satya Nadella, dont l’entreprise détient une participation majeure dans OpenAI, a souligné que les deux sociétés restent étroitement liées, malgré la fin de l’exclusivité Azure annoncée la semaine précédente. Selon lui, l’intégration d’OpenAI dans les produits Microsoft (Copilot, Azure AI, Office 365) a déjà permis une hausse significative de l’utilisation du cloud.

« Ce que Sam construit est le moteur de la prochaine décennie d’innovation pour Microsoft », a commenté Nadella, avec un ton complice qui a détendu un échange parfois tendu.

Objectif : 100 milliards de dollars de revenus en 2027

Altman a affirmé que OpenAI se prépare à une croissance « abrupte » de ses revenus, portée par les abonnements ChatGPT Plus et Teams, les licences entreprises, de nouveaux produits grand public, et des applications IA dans la santé, les transports et la recherche scientifique.

Il a également évoqué le développement d’outils IA pour les chercheurs et les ingénieurs, destinés à automatiser des découvertes dans des domaines comme la chimie ou les matériaux avancés.

Mais, cette ambition démesurée suscite des doutes : selon Morningstar, les analystes estiment qu’un tel plan d’investissement repose sur des hypothèses de rentabilité encore floues, surtout dans un contexte de coûts énergétiques explosifs et de réglementations à venir sur l’IA générative.

Des inquiétudes sur une « bulle IA »

Certains observateurs comparent cette course à l’infrastructure à une « bulle IA » : Des entreprises dépensent des centaines de milliards dans une technologie prometteuse, mais encore difficile à rentabiliser à grande échelle. Pour Altman, ces critiques manquent de perspective : « Si nous réussissons, ces investissements paraîtront dérisoires dans dix ans. L’IA ne remplacera pas simplement des outils — elle redéfinira l’économie mondiale ».

L’échange sur le podcast Bg2 illustre une réalité : OpenAI n’est plus seulement un laboratoire d’innovation, mais un empire industriel de l’IA. Sam Altman mise tout sur l’effet d’échelle, convaincu que chaque dollar dépensé aujourd’hui créera des milliards demain. Satya Nadella joue le rôle du garant, transformant cette ambition en moteur pour l’écosystème Microsoft.

Mais derrière l’enthousiasme, une question demeure : jusqu’où peut-on pousser l’investissement dans l’IA avant que la rentabilité ne rattrape la réalité ?

En clair, OpenAI et son PDG jouent une partie de poker géante avec l’avenir de l’intelligence artificielle.