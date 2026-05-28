Red Magic exporte son nouveau monstre de puissance hors de Chine. Le Red Magic 11S Pro arrive sur les marchés internationaux avec une promesse claire : tenir la performance sur la durée, pas seulement briller dans les benchmarks.

Le smartphone embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, une puce poussée jusqu’à 4,74 GHz, épaulée par la puce maison RedCore R4 dédiée à l’audio, aux vibrations et aux effets visuels.

Le refroidissement devient le vrai argument

La star du Red Magic 11S Pro, c’est son système AquaCore. Red Magic combine un ventilateur interne à 24 000 tr/min, une chambre à vapeur de 13 116 mm² et un circuit de refroidissement liquide visible à l’arrière du téléphone.

Ce choix illustre bien la philosophie de la marque : pour le gaming mobile, la puissance brute ne suffit plus. Ce qui compte, c’est la capacité à maintenir les performances après 20, 30 ou 60 minutes de jeu.

Un écran taillé pour les joueurs

Le Red Magic 11S Pro propose un écran OLED BOE X10 de 6,85 pouces, en définition 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La caméra frontale de 16 mégapixels reste cachée sous l’écran, afin de préserver une dalle sans encoche ni poinçon.

Les joueurs retrouvent aussi des gâchettes tactiles latérales à 520 Hz et un taux d’échantillonnage tactile instantané jusqu’à 3 000 Hz, deux détails qui comptent davantage dans une partie compétitive que sur une fiche technique classique.

Batterie XXL et prix premium

La batterie atteint 7 500 mAh, avec une recharge filaire et sans fil de 80 W. Le téléphone prend aussi en charge la recharge inversée, pratique pour alimenter des écouteurs ou un autre appareil.

Côté prix, le Red Magic 11S Pro démarre à 799 euros en version 12 Go + 256 Go. La version 16 Go + 512 Go monte à 899 euros. Les précommandes ouvrent le 9 juin 2026, avant une commercialisation générale le 10 juin.

Red Magic assume le smartphone-console

Avec son design plat, sa certification IPX8, son refroidissement liquide et son écran sans interruption, le Red Magic 11S Pro ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il vise les joueurs qui veulent une machine spécialisée, plus proche d’une console portable Android que d’un smartphone polyvalent classique.

À l’heure où les flagships misent tous sur l’IA et la photo, Red Magic rappelle qu’il existe encore une autre voie : celle de la performance soutenue, visible, presque mécanique.