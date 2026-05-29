Comme relayé hier, Meta transforme progressivement ses grandes applications en plateformes à options payantes. Après plusieurs mois de tests, Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus sont désormais lancés mondialement, sans faire disparaître les versions gratuites.

Instagram Plus et Facebook Plus coûtent 3,99 dollars par mois, tandis que WhatsApp Plus est proposé à 2,99 dollars. Les fonctions de base — publier, appeler, envoyer des messages ou consulter son fil — restent gratuites.

Instagram Plus vise surtout les créateurs

Instagram Plus est l’offre la plus ambitieuse. Elle ajoute des statistiques de relecture des Stories, davantage de listes d’audience, des Stories prolongées, des publications sans apparition dans le fil, des icônes personnalisées et des réactions animées.

L’objectif est clair : séduire les utilisateurs intensifs, notamment les créateurs qui veulent plus de contrôle sur leur visibilité.

WhatsApp Plus paraît moins indispensable

WhatsApp Plus mise davantage sur la personnalisation : thèmes, icônes, sonneries premium, stickers enrichis et jusqu’à 20 conversations épinglées.

La fonction la plus utile reste la création de listes personnalisées avec alertes distinctes pour le travail, la famille ou les groupes. Pratique, mais pas forcément suffisant pour justifier un abonnement mensuel auprès du grand public.

Meta cherche un nouveau relais de revenus

Cette stratégie dépasse le simple confort utilisateur. Meta veut diversifier ses revenus au-delà de la publicité, tout en préparant une galaxie d’abonnements autour de Meta One, de l’IA, des créateurs et des entreprises.

Le pari est risqué : les utilisateurs sont déjà saturés d’abonnements. Mais Snapchat+ a montré qu’un réseau social pouvait monétiser des fonctions premium sans toucher au cœur gratuit de son service. Meta veut désormais appliquer cette recette à l’échelle d’Instagram, Facebook et WhatsApp.