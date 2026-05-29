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YouTube Premium muscle son jeu pour les podcasts avec l’IA et un mode d’écoute nomade

YouTube Premium muscle son jeu pour les podcasts avec l’IA et un mode d’écoute nomade

YouTube veut devenir une vraie plateforme de podcasts, pas seulement un endroit où l’on regarde des extraits vidéo. La plateforme déploie de nouvelles fonctions Premium centrées sur l’écoute mobile, la vitesse de lecture intelligente et la découverte par IA.

Selon YouTube, les podcasts dépassent désormais le milliard de spectateurs actifs mensuels, et les abonnés Premium ont regardé plus de 800 millions d’heures de podcasts en avril 2026.

Un mode « On-the-Go » pour écouter sans regarder

La première nouveauté est le mode On-the-Go. Pensé pour les trajets, le sport ou le multitâche, il simplifie l’interface avec de gros contrôles, des actions rapides pour avancer ou reculer, et une expérience plus adaptée à l’audio qu’à la vidéo. Le déploiement commence sur Android, avant une arrivée sur iOS.

YouTube ajoute aussi Auto Speed, une fonction qui ajuste automatiquement la vitesse selon le contenu. Les passages plus lents peuvent être accélérés, tandis que les séquences plus denses restent plus lisibles. L’objectif est clair : consommer de longs épisodes plus efficacement sans sacrifier la compréhension.

Enfin, Ask Music, déjà utilisé dans YouTube Music pour générer des radios et playlists personnalisées, s’étend aux recommandations de podcasts. Les utilisateurs pourront demander des suggestions selon une humeur, un genre ou des émissions déjà appréciées.

YouTube veut rattraper Spotify et Apple Podcasts

Cette mise à jour confirme une stratégie plus large : YouTube veut transformer son immense catalogue de podcasts vidéo en expérience d’écoute crédible. Face à Spotify et Apple Podcasts, son avantage est évident : la vidéo, les créateurs et l’algorithme de recommandation.

Mais le défi reste le même : rendre YouTube aussi fluide en audio qu’il l’est déjà en vidéo. Avec ces nouveautés Premium, la plateforme commence enfin à combler cet écart.