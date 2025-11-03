La DJI Osmo Action 6 arrive le 19 novembre avec l’ouverture variable

DJI continue sur sa lancée. Après une série de lancements marquants cette saison — drones, stabilisateurs et même un robot aspirateur —, le géant chinois s’apprêterait à dévoiler son nouvel appareil d’action : le DJI Osmo Action 6.

Et selon plusieurs sources, l’annonce mondiale aurait déjà une date : le 19 novembre 2025.

Un lancement mondial imminent

D’après le média spécialisé The New Camera, DJI aurait communiqué en interne à certains créateurs (dont le YouTuber PhotoRabz) une fenêtre de lancement confirmée pour le 19 novembre, soit quelques jours après la sortie en Chine du drone DJI Neo 2.

Cette date s’inscrirait parfaitement dans le calendrier de lancement habituel de DJI, souvent cadencé entre ses produits grand public et ses nouveautés pro.

DJI a récemment accéléré son rythme :

DJI Neo 2 : nouveau drone compact dévoilé en Chine.

Série Romo : premier robot aspirateur DJI lancé à l’international.

Osmo Mobile 8 : gimbal attendu pour une sortie mondiale avant la fin de l’année.

Dans ce contexte, une sortie de la Osmo Action 6 fin novembre paraît plus que crédible.

Osmo Action 6 : la plus grande évolution depuis l’Action 4

Si les fuites se confirment, le DJI Osmo Action 6 marquera une rupture majeure dans la gamme des caméras d’action de la marque.

Capteur agrandi :

Nouveau capteur CMOS 1/1,1 pouce , plus grand que celui de la Action 4 et du modèle haut de gamme Action 5 Pro.

, plus grand que celui de la Action 4 et du modèle haut de gamme Action 5 Pro. Ce capteur plus large permettra une meilleure captation de lumière, des détails plus fins et une plage dynamique accrue, notamment dans les scènes contrastées.

C’est la grande nouveauté : la Osmo Action 6 introduirait un système d’ouverture variable de f/2.0 à f/4.0. C’est extrêmement rare dans le monde des caméras d’action, et cela offrirait :

Une meilleure maîtrise de l’exposition en plein soleil.

Des performances nettement supérieures en basse lumière.

Un rendu plus cinématographique grâce au contrôle de la profondeur de champ.

Vidéo 8K et fluidité améliorée

8K à 30 fps en enregistrement natif.

Stabilisation RockSteady revue et optimisée.

Prise en charge HDR et profils LOG pour le montage professionnel.

Ces caractéristiques placeraient le Osmo Action 6 au niveau, voire au-dessus, de la GoPro Hero 13 Black, sa rivale directe.

Une stratégie claire : l’innovation accessible

DJI semble vouloir conserver un prix agressif autour de 329 dollars, malgré des composants haut de gamme. Cela renforcerait sa position face à GoPro et Insta360, qui ont tous deux relevé leurs tarifs sur leurs derniers modèles. Le pari de DJI est clair : rendre la vidéo 8K et la qualité ciné accessibles à un public plus large, sans sacrifier la portabilité.

Avec le Osmo Action 6, DJI s’apprête à signer l’une des plus grosses évolutions techniques de sa gamme « Action » depuis son lancement. Entre capteur plus grand, ouverture variable, 8K et design compact, cette caméra pourrait redéfinir les standards du marché des caméras d’action.

Si les rumeurs disent vrai, la GoPro Hero 13 pourrait bien avoir trouvé son plus grand rival. Rendez-vous le 19 novembre 2025 pour la confirmation officielle.