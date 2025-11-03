Perplexity lance un agent IA pour la recherche de brevets

La startup d’intelligence artificielle Perplexity vient de dévoiler un nouvel agent de recherche de brevets, conçu pour simplifier un domaine souvent jugé complexe : la recherche et l’analyse de brevets.

Traditionnellement, consulter des brevets nécessite de maîtriser des bases de données spécialisées et d’utiliser des chaînes de mots-clés précises. Désormais, grâce à l’IA de Perplexity, il suffit de poser une question en langage naturel pour obtenir des résultats pertinents accompagnés de résumés générés par IA.

Des requêtes simplifiées grâce à l’IA

Plutôt que de taper des requêtes complexes, les utilisateurs peuvent simplement demander : « Y a-t-il des brevets sur l’apprentissage des langues par IA ? » ou encore « Principaux brevets en informatique quantique depuis 2024 ».

L’agent de recherche Perplexity analyse ensuite les bases de données de brevets et renvoie une liste de résultats pertinents, chaque brevet étant accompagné d’un résumé synthétique pour en comprendre rapidement le contenu.

Des résultats plus intelligents que la simple correspondance de mots-clés

Perplexity précise que son outil va au-delà des correspondances exactes. Par exemple, une recherche pour “fitness trackers” affichera également des brevets relatifs à :

“activity bands” (bracelets d’activité),

“step-counting watches” (montres podomètres),

“health monitoring watches” (montres de suivi de santé).

L’objectif : capturer l’intention de la recherche plutôt que de se limiter à des termes précis.

Recherche élargie à d’autres sources

L’outil ne se limite pas aux brevets : il peut également explorer des articles scientifiques, des dépôts de logiciels publics ou d’autres sources pertinentes pour identifier l’antériorité (prior art) — un point crucial dans le monde des brevets. Cela permet aux chercheurs, ingénieurs ou avocats spécialisés de vérifier si une invention a déjà été décrite ailleurs, ce qui est souvent une étape longue et fastidieuse.

Le Perplexity Patent Research Tool est gratuit pendant sa phase bêta. Les abonnés Pro et Max bénéficient toutefois de quotas d’utilisation plus élevés et de paramètres de configuration avancés. L’outil est disponible directement sur le site de Perplexity : il suffit de saisir une requête comme s’il s’agissait d’une recherche classique.

Pourquoi c’est important ?

La recherche de brevets est un enjeu stratégique majeur pour les entreprises technologiques, les chercheurs et les avocats spécialisés. En rendant cette tâche plus accessible grâce à l’IA, Perplexity démocratise un domaine jusque-là réservé aux experts — et se positionne comme un concurrent direct d’outils professionnels comme Google Patents, Lens.org ou WIPO Search.

Perplexity continue d’élargir son écosystème d’IA avec un outil utile et concret. Son moteur de recherche de brevets intelligent promet de transformer la manière dont les innovateurs explorent le paysage technologique mondial — une avancée qui pourrait accélérer la recherche et le développement dans de nombreux secteurs.