DJI ROMO : le savoir-faire drone au service du nettoyage domestique

Après un lancement en Chine très attendu, le géant des drones civils entre dans les foyers avec un robot aspirateur à la précision chirurgicale. Une percée technique qui mêle ingénierie de pointe, design transparent et promesse d’autonomie.

Après avoir conquis le ciel, DJI pose un pied ferme sur le sol de nos maisons avec le lancement de ROMO, sa toute première gamme de robots aspirateurs.

DJI ROMO : Une nouvelle ère pour DJI, de l’air au sol

Et fidèle à son ADN, la marque chinoise ne fait pas les choses à moitié : ce n’est pas un simple aspirateur connecté, mais un concentré de technologies dérivées de ses drones les plus évolués. Détection d’obstacles au millimètre près, cartographie intelligente, bras rétractables, et même désodorisant embarqué : ROMO ambitionne de redéfinir les standards du nettoyage domestique.

Le cœur du système ROMO réside dans sa capacité à « voir » son environnement avec une finesse inégalée. Grâce à une combinaison de capteurs fisheye, LiDARs grand angle et algorithmes de vision embarqués, le robot identifie câbles, chaussettes ou débris de 2 mm avec une précision chirurgicale.

Même sous les lits ou dans les coins sombres, la navigation reste fluide et sans à-coups. Résultat : aucune zone oubliée, aucun angle mort.

Autre prouesse : les bras flexibles qui s’étendent et se rétractent en temps réel pour nettoyer le long des plinthes, sous les meubles ou autour des pieds de table, là où la plupart des concurrents se contentent d’un passage approximatif.

Trois modèles, un ADN commun

DJI propose trois variantes :

Jusqu’au 10 novembre, les premiers acheteurs bénéficient d’une réduction immédiate de 200 € et d’un kit d’accessoires de nettoyage offert, couvrant 6 mois d’entretien :

ROMO S à 1 199 €

ROMO A à 1 499 €

ROMO P à 1 699 €

Une manière habile d’inciter les early adopters à franchir le pas.

Un robot à l’esthétique technique

Le design transparent du ROMO P n’est pas qu’un effet de style : il révèle l’ingénierie méticuleuse de l’appareil. À l’intérieur, une mécanique précise, pensée pour durer, épaulée par une station de base auto-nettoyante capable de fonctionner 200 jours sans intervention humaine. Le niveau d’automatisation impressionne, jusqu’aux routines qui lavent les serpillières après un passage en cuisine ou en salle de bain pour éviter toute contamination croisée.

Côté application, DJI Home centralise l’ensemble des réglages avec une interface claire, des alertes intelligentes, et même une fonction de surveillance vidéo à distance avec chiffrement des données.

DJI, l’ambition au-delà des drones

Avec ROMO, DJI ne se contente pas d’un exercice de diversification. La marque capitalise sur ses savoir-faire en cartographie, navigation et miniaturisation pour créer un produit qui bouscule le marché. Dans un secteur où les références s’appellent Roborock, Dreame ou Ecovacs, DJI veut s’imposer avec une vision haut de gamme, technique et hautement désirable.

ROMO n’est pas qu’un robot aspirateur. C’est une extension de l’univers DJI, une manière de faire entrer dans le quotidien une technologie qui, jusqu’à présent, était réservée aux airs.