DJI Neo 2 est lancé : le mini-drone gagne un capteur LIDAR et le contrôle gestuel

DJI revient sur le segment des drones compacts avec une version entièrement repensée de son mini-drone Neo, lancé l’an dernier. Le DJI Neo 2 apporte une série d’améliorations notables : évitage d’obstacles, contrôle par gestes, meilleure stabilisation vidéo, et une autonomie revue à la hausse — le tout dans un format toujours ultra-portable.

DJI Neo 2 : Un design plus solide et un système de détection avancé

Le DJI Neo 2 est légèrement plus grand et un peu plus lourd que son prédécesseur :

Poids : 151 g (contre 135 g pour le premier modèle).

Poids total avec module de transmission vidéo : 160 g.

Cette légère prise de masse permet d’intégrer un système d’évitement d’obstacles basé sur un capteur LIDAR frontal et un capteur infrarouge orienté vers le bas. Ces capteurs détectent et contournent les obstacles en vol frontal et latéral, améliorant la sécurité et réduisant les risques de collision.

Le drone conserve par ailleurs ses grilles de protection intégrées autour des hélices, mais il devient beaucoup plus autonome dans ses manœuvres.

Des performances de vol améliorées :

Vitesse maximale de suivi : 43,45 km/h, contre 28,96 km/h pour la version précédente.

Résistance au vent : jusqu’à 38 km/h, ce qui corrige les problèmes de dérive rencontrés sur le Neo original.

Autonomie : jusqu’à 19 minutes grâce à une batterie de 1 606 mAh (11,5 Wh).

Le DJI Neo 2 peut décoller et atterrir depuis la paume de la main, comme son prédécesseur, mais il est désormais possible de le repositionner dans les airs simplement en bougeant les mains grâce à son nouveau contrôle gestuel.

Une caméra 4K stabilisée et un champ de vision élargi

Côté image, le DJI Neo 2 reste fidèle à son capteur 1/2 pouce, mais la qualité s’améliore nettement grâce à un nouveau cardan à double axe (gimbal) et un champ de vision de 119,8°.

Résolution : 4K jusqu’à 60 fps, ou 100 fps en mode manuel

Ouverture : f/2.2

Débit vidéo maximal : 80 Mb/s

Stockage interne : 49 Go, contre 22 Go sur le Neo original

Cette configuration permet de capturer des vidéos stables, nettes et dynamiques, même en mouvement rapide.

Contrôle gestuel et affichage intégré

DJI introduit un système de gestes intuitif :

Avancez ou reculez votre main pour ajuster la distance.

Inclinez-la pour déplacer le drone.

Utilisez un signe pour déclencher l’enregistrement.

Un petit écran intégré affiche désormais les modes actifs, remplaçant le système de LED et d’icônes utilisé sur le premier modèle.

Prix et versions disponibles

DJI Neo 2 seul : 1 499 ¥ (~ 180 euros)

Pack avec batteries + chargeur multiple : 1 999 ¥ (~ 240 euros)

Pack avec manette RC-N3 : 2 499 ¥ (~ 300 euros)

Pack complet (Motion Controller + Goggles N3) : 3 699 ¥ (~ 450 euros)

Le drone est actuellement lancé en Chine, mais une sortie mondiale est prévue pour le 13 novembre selon plusieurs fuites.

Le DJI Neo 2 n’est pas seulement une mise à jour : c’est une refonte intelligente du concept de mini-drone autonome. Avec son LIDAR, ses gestes interactifs, et ses vidéos 4K ultra-fluides, il se positionne comme le meilleur drone selfie intelligent sous les 300 euros.

Plus rapide, plus sûr et plus fun — le DJI Neo 2 prouve que DJI sait rendre le vol automatique aussi simple qu’un geste de la main.