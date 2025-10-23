Accueil » DJI Osmo Action 6 : une fuite massive révèle un design finalisé et une grosse mise à jour du capteur

De nouvelles fuites haute définition de la DJI Osmo Action 6 viennent d’apparaître en ligne, révélant ce qui semble être une version quasi finale de la caméra — et potentiellement l’une des plus grosses évolutions du marché de l’action cam cette année.

Partagées par le leaker réputé Igor Bogdanov, les images montrent un boîtier compact et robuste, proche de la Osmo Action 5 Pro, avec deux écrans (avant et arrière).

Mais, quelques détails trahissent de profondes améliorations :

un objectif nettement plus large , signe d’un nouveau capteur,

, signe d’un nouveau capteur, des bords redessinés pour une meilleure prise en main,

pour une meilleure prise en main, et un aspect global plus élégant et affiné.

DJI Osmo Action 6 : Un capteur plus grand et une ouverture variable inédite

Selon les informations, la nouvelle Osmo Action 6 embarquerait un capteur CMOS 1/1.1 pouce, contre 1/1.3 sur la précédente génération. Résultat attendu : meilleure sensibilité en basse lumière et plage dynamique accrue, deux points faibles historiques des action cams.

Le champ de vision resterait à 155° ultra-grand-angle, mais DJI introduirait une ouverture variable f/2.0–f/4.0, une première mondiale dans ce segment. Cela permettrait d’obtenir une meilleure netteté quelles que soient les conditions lumineuses.

DJI miserait aussi sur une batterie 1 950 mAh, offrant jusqu’à 4 heures d’enregistrement en 4K — presque le double de l’Action 5 Pro.

Les autres améliorations attendues incluent :

8K à 30 fps,

stabilisation RockSteady 4.0,

10 bits de couleur,

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 pour un transfert et un streaming plus rapides.

Côté résistance, la caméra conserverait sa certification IP68 et une étanchéité jusqu’à 16 mètres.

Prix et sortie : un lancement imminent

Selon des listings repérés dans des bases de données de revendeurs, le prix de départ serait d’environ 329 dollars, soit moins cher que la Osmo Action 5 Pro. Le site The New Camera avance une sortie avant le 10 novembre, avec précommandes fin octobre.

Si ces fuites se confirment, la DJI Osmo Action 6 pourrait bien devenir la caméra d’action la plus performante et polyvalente du marché, capable non seulement de rivaliser avec GoPro, mais peut-être même de la surpasser.