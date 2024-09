GoPro Hero 13 Black : Nouveaux objectifs, meilleure autonomie et Wi-Fi 6

Septembre est souvent synonyme de nouvelles sorties technologiques majeures, et cette année ne fait pas exception. GoPro a récemment annoncé la sortie de deux nouvelles caméras d’action : la GoPro Hero 13 Black et une version plus compacte, simplement appelée Hero.

La Hero 13 Black sera proposée au prix de 449,99 euros, tandis que la version Hero plus petite sera vendue à 229,99 euros. C’est la caméra la moins chère jamais proposée par GoPro. Les précommandes sont déjà ouvertes, et les deux modèles seront respectivement disponibles à partir du 10 septembre et du 22 septembre.

Hero 13 Black, le modèle haut de gamme

La Hero 13 Black, qui s’adresse aux professionnels et aux créateurs sérieux, apporte plusieurs améliorations significatives par rapport à sa prédécesseure, notamment l’ajout de fonctionnalités comme le montage et la recharge magnétiques. GoPro a également introduit trois nouveaux objectifs compatibles, ainsi qu’une batterie repensée avec une capacité augmentée de 10 %, offrant ainsi une meilleure autonomie — jusqu’à 1,5 heure d’enregistrement en 5.3K et 2,5 heures en 1080p.

La Hero 13 Black se distingue aussi par ses capacités de réduction de bruit intégrées, la prise en charge de la vidéo HLG HDR et de la vidéo 10 bits au format G-Log. Un nouveau mode « burst slo-mo » permet de capturer des vidéos en ralenti à différentes résolutions : 720p à 400 images par seconde, 900p à 360 fps et en 5.3K à 120 fps. Autre nouveauté : l’appareil est désormais compatible avec le Wi-Fi 6, ce qui, selon GoPro, permet un transfert de contenu jusqu’à 40 % plus rapide par rapport à la norme Wi-Fi 5.

En dépit de ces ajouts, la GoPro Hero 13 Black conserve plusieurs caractéristiques de la Hero 12 Black, notamment le même capteur 8:7. GoPro a aussi réintroduit le GPS, qui manquait cruellement à la Hero 12 Black. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d’ajouter des stickers de performance via l’application Quik, permettant d’afficher des données telles que la vitesse, l’altitude ou encore la force G.

Nouveaux objectifs pour la GoPro Hero 13 Black

GoPro introduit une gamme d’objectifs HB-Series spécialement conçus pour la Hero 13 Black. Parmi ceux-ci :

Le module d’objectif ultra-grand-angle à 109,99 euros, offrant un champ de vision de 177 degrés avec un rapport d’aspect 1:1.

Le module d’objectif macro à 139,99 € pour des prises de vue en gros plan, avec une mise au point minimale de 4,3 pouces.

Le module d’objectif anamorphique à 139,99 €, prévu pour 2024, qui proposera un rapport d’aspect 21:9 et un effet de flare typique des caméras de cinéma.

Pack de filtres ND à 79,99 euros

Les deux premiers modèles d’objectifs seront disponibles dès le 10 septembre, en même temps que la sortie de la Hero 13 Black.

Hero, une GoPro plus petite

Pour ceux qui préfèrent une approche plus simple et directe, GoPro a également dévoilé une nouvelle caméra d’action plus compacte, la Hero. Cette version est 35 % plus petite et 46 % plus légère que la Hero 13 Black, avec un poids de seulement 86 grammes. Malgré sa taille réduite, elle offre des performances impressionnantes avec une autonomie pouvant atteindre 155 minutes lors de l’enregistrement en 1080p à 30 images par seconde. Elle peut aussi capturer des vidéos en 4K à 30 fps, ainsi que des séquences en slow-motion en 2.7K à 60 fps.

La Hero dispose d’une couverture de 165 degrés, légèrement plus large que celle de la Hero 13 Black (156 degrés), éliminant ainsi le besoin d’un objectif grand-angle supplémentaire pour capturer des scènes plus larges. Bien qu’elle ne bénéficie pas de la stabilisation HyperSmoot, elle offre une alternative abordable. Les utilisateurs peuvent stabiliser leurs vidéos après coup via l’application Quik, une fonctionnalité analogue à celle offerte par la Insta360 Go 3S avec l’application Insta360 Studio.

Avec ces deux nouvelles caméras, GoPro continue d’innover dans le secteur des caméras d’action en offrant des fonctionnalités avancées comme la vidéo HDR, des objectifs spécialisés et une conception plus légère et compacte pour sa nouvelle version Hero. Que vous soyez un passionné de sports extrêmes ou un créateur de contenu à la recherche d’un outil polyvalent, la Hero 13 Black et la petite Hero semblent prêtes à répondre à divers besoins d’utilisation. Les accessoires, tels que les objectifs de la série HB, ajoutent une dimension supplémentaire à l’expérience GoPro, permettant de capturer des images de qualité professionnelle dans des contextes variés.

Ces nouveautés pourraient consolider la position de GoPro comme leader dans le marché des caméras d’action, en particulier avec des innovations comme la compatibilité Wi-Fi 6 et les nouvelles options d’objectifs pour la Hero 13 Black.