DJI fuite accidentellement la Osmo Mobile 8 : rotation à 360°, nouveau design et suivi intelligent

DJI a, semble-t-il, gâché sa propre surprise. Le futur Osmo Mobile 8, prochain stabilisateur pour smartphone du constructeur chinois, est apparu brièvement sur le site officiel de DJI en Chine avant d’être retiré — confirmant ainsi une refonte majeure du design et plusieurs nouvelles fonctionnalités.

La page, repérée par GSMArena, affichait des images en haute résolution, les principales caractéristiques techniques, et même le prix avant de disparaître, remplacée par un message d’erreur. Tout indique que DJI a simplement mis la fiche en ligne trop tôt.

D’après ces informations, le Osmo Mobile 8 conserve la stabilisation sur trois axes, signature de la marque, mais introduit une rotation à 360 degrés, permettant des mouvements panoramiques fluides et des transitions plus créatives sans avoir à repositionner le gimbal manuellement.

Autre nouveauté : une perche télescopique intégrée, parfaite pour les prises de vue en contre-plongée ou les selfies — un ajout déjà présent sur la génération précédente mais ici amélioré.

Osmo Mobile 8 : Design affiné et nouvelles fonctionnalités logicielles

Côté design, DJI semble avoir opté pour un châssis plus léger et plus compact, avec un nouveau système d’attache magnétique de 4ᵉ génération offrant une meilleure tenue, notamment pour les smartphones plus grands comme l’iPhone 17 Pro Max ou le Xiaomi 17 Pro Max.

La poignée a été redessinée pour une meilleure ergonomie, tandis que les boutons d’action rapide sont plus accessibles. Sur le plan logiciel, des références à ActiveTrack 7.0 ont été repérées dans les documents, laissant entendre un suivi de sujet plus rapide et plus précis grâce à l’application DJI Mimo.

Une autre image montrait un module optionnel multifonction combinant éclairage d’appoint et micro intégré — une configuration idéale pour les vloggers.

Prix et sortie imminente

Le tarif affiché sur le site chinois indiquait 898 yuans (environ 125 €) pour le pack standard, avec une version « Vlog Kit » légèrement plus chère. DJI n’a pas encore communiqué officiellement, mais cette fuite laisse penser que le lancement officiel est imminent, probablement dans les prochaines semaines.

Un vrai pas en avant pour les créateurs nomades

Avec sa rotation complète à 360°, son ergonomie revue et ses fonctionnalités dopées à l’IA, le Osmo Mobile 8 s’annonce comme l’un des gimbals les plus polyvalents du marché mobile.

Reste à voir si DJI confirmera rapidement ces détails — mais tout porte à croire que l’annonce officielle est toute proche.