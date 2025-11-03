Honor Magic 8 Pro : le flagship arrive bientôt sur le marché mondial

Après son lancement en Chine le mois dernier, la série Honor Magic 8 s’apprête à franchir les frontières. Le constructeur a publié son premier teaser officiel en Malaisie, confirmant l’arrivée imminente du Magic 8 Pro sur la scène internationale.

Honor Magic 8 Pro : lancement mondial imminent

L’affiche promotionnelle publiée par Honor Malaysia confirme clairement que le Magic 8 Pro sera bientôt dévoilé dans le pays. Aucune information n’a encore filtré sur la date exacte de l’événement ni sur la présence éventuelle du Magic 8 « standard », mais le lancement devrait avoir lieu d’ici la fin du mois.

Le Magic 8 Pro international devrait conserver la majorité des caractéristiques du modèle chinois, avec quelques ajustements mineurs, notamment au niveau de la batterie :

Chine : 7,200 mAh

Version globale : environ 6 720 mAh, toujours compatible avec la charge rapide 120 W filaire et la charge sans fil 80 W.

Parmi les autres spécifications, on peut citer un écran LTPO OLED de 6,71 pouces offrant une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes ultrasonique intégré à l’écran. Cet écran promet une fluidité et une luminosité premium, digne des modèles haut de gamme d’Honor.

Sous le capot, on retrouve le puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, offrant des performances exceptionnelles pour le multitâche, la photo et le gaming. Il serait couplé avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, MagicOS 10 basé sur Android 16 et 7 ans de mises à jour logicielles garanties — un engagement rare dans le monde Android.

Photo : trois capteurs haute résolution à l’arrière

Le Magic 8 Pro brille aussi par son impressionnant module photo :

Capteur principal : 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Ultra grand-angle : 50 mégapixels

Téléobjectif : 200 mégapixels (capteur Samsung HP9)

Caméra frontale : 50 mégapixels

Cette combinaison promet une polyvalence photographique remarquable, avec une excellente restitution des détails et une meilleure gestion des basses lumières.

En Chine, le Magic 8 Pro est proposé en noir, blanc, bleu et or. On ignore encore si toutes ces teintes seront disponibles pour la version mondiale, mais Honor devrait au minimum conserver les variantes noire et blanche, plus universelles.

Prix estimé

En Chine, la version 12 Go + 256 Go est vendue 5 699 ¥ (environ 800 $/760 €). Le tarif global devrait rester proche de cette fourchette, bien que les taxes et importations puissent légèrement le faire grimper selon les marchés.

Avec le Magic 8 Pro, Honor prépare un retour remarqué sur le marché international. Son design raffiné, sa puissance brute et sa fiche technique ambitieuse (surtout le combo Snapdragon 8 Gen 5 + batterie 120W) le placent comme un concurrent direct des Galaxy S26 et Xiaomi 17 Pro.

S’il conserve ses atouts chinois à l’international, le Magic 8 Pro pourrait devenir l’un des flagships Android les plus complets de 2025.