Galaxy S26 Ultra : un nouveau design photo inspiré du S26 Edge et du Z Fold 7 se dévoile dans une fuite

Les fuites autour de la future série Galaxy S26 continuent de s’enchaîner, alimentant les spéculations sur la disparition du Galaxy S26 Edge et les similitudes esthétiques croissantes avec l’iPhone 17 Pro.

Mais, une chose semble désormais certaine : le Galaxy S26 Ultra va adopter un design photo totalement repensé, inspiré à la fois du Galaxy S26 Edge et du Galaxy Z Fold 7.

Un nouveau design aperçu dans une coque de protection

De nouvelles images publiées sur X par @TarunVats montrent le Galaxy S26 Ultra glissé dans une coque, révélant clairement la nouvelle disposition de ses capteurs photo.

Trois modules photo sont désormais regroupés dans un bloc distinct, légèrement surélevé, tandis que les boutons d’alimentation et de volume se trouvent sur le flanc droit du smartphone.

Le smartphone conserve des bords plats et des coins légèrement arrondis, une évolution qui le rapproche visuellement des Galaxy S26 Edge et Galaxy Z Fold 7, mais aussi de certains modèles concurrents, comme l’iPhone 17 Pro.

Une esthétique unifiée chez Samsung

Si cette refonte peut sembler nouvelle pour la gamme Ultra, elle ne l’est pas pour Samsung.

Le bloc photo unifié est déjà présent sur plusieurs modèles milieu de gamme, et a récemment été introduit sur les Galaxy S25 Edge et Galaxy Z Fold 7.

Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung semble vouloir harmoniser le design de ses smartphones haut de gamme, créant un langage visuel commun à toute sa gamme.

Une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle d’Apple : l’iPhone 17 standard conserve un double module photo, tandis que les modèles Pro, Pro Max et Air partagent un plateau photo commun.

Les couleurs possibles du Galaxy S26 Ultra

Selon le leaker Ice Universe, plusieurs coloris seraient au programme :

Titanium Gray,

Phantom Black,

Emerald Blue,

et un Burgundy Red inspiré du S22 Ultra.

Visuellement, ce nouveau bloc photo tranche avec les générations précédentes. Les capteurs indépendants et bien espacés, signature du design « Ultra », laissent place à une apparence plus compacte — certains diront plus « ordinaire ».

Un constat partagé par une partie de la communauté : si cette uniformisation rend le S26 Ultra plus cohérent avec le reste de la gamme, elle pourrait aussi lui faire perdre une partie de sa personnalité premium.

Ce qu’on sait déjà sur la série Galaxy S26 :

Annonce attendue : janvier 2026

Processeurs : Exynos 2600 (global)/Snapdragon 8 Elite Gen 5 (US & Asie)

Modèles : Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra

Design : bords plats, dos satiné, châssis titane

Nouveautés : IA intégrée à One UI 8.5, capteurs photo ISOCELL nouvelle génération, optimisation énergétique avancée

Un choix audacieux, mais risqué

En cherchant à unifier sa gamme, Samsung joue une carte double avec une cohérence visuelle sur tous ses modèles, du milieu au haut de gamme, mais avec une perte d’identité pour son modèle Ultra, longtemps considéré comme l’icône du design Samsung.

À ce stade, il faudra attendre les visuels officiels et les rendus presse pour se faire une idée précise — mais une chose est sûre : le Galaxy S26 Ultra marquera un tournant stylistique pour la marque.