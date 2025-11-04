Accueil » RedMagic 11 Pro arrive le 19 novembre : le flagship gaming à partir de 699 €

RedMagic 11 Pro arrive le 19 novembre : le flagship gaming à partir de 699 €

Après son lancement en Chine le mois dernier, le RedMagic 11 Pro arrive officiellement sur la scène mondiale. Nubia confirme une sortie internationale le 19 novembre 2025, avec des précommandes Early Bird dès le 13 novembre.

Et bonne nouvelle : malgré quelques ajustements, le téléphone conserve presque toutes les spécifications haut de gamme de sa version chinoise.

RedMagic 11 Pro : Une bête de puissance signée RedMagic

Le RedMagic 11 Pro se positionne comme le modèle le plus musclé de la marque, au-dessus du RedMagic 10 Air.

Sous le capot, on retrouve :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) avec GPU Adreno 840,

Puce secondaire Red Core R4, dédiée au lissage d’images et à l’interpolation de trames dans les jeux,

Jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5T et 1 To de stockage UFS 4.1 Pro,

Système d’exploitation RedMagic OS 11 basé sur Android 16.

C’est une configuration purement taillée pour le gaming extrême, avec une optimisation interne propre à la marque.

Batterie colossale et charge rapide

Le modèle global troque la batterie chinoise de 8 000 mAh pour une batterie de 7 500 mAh, tout en conservant un excellent compromis entre autonomie et poids. Pour la charge, on retrouve une charge filaire de 80 W, et une charge sans fil de 80 W (inchangée).

Une réduction minime par rapport aux 120 W de la version chinoise, mais qui permet de préserver la compatibilité électrique mondiale et de limiter la chauffe.

L’écran AMOLED est spectaculaire :

6,85 pouces OLED BOE X10,

Résolution 2 688 × 1 216 (1,5K),

Taux de rafraîchissement 144 Hz,

Jusqu’à 2 000 nits de luminosité et PWM 2592 Hz,

Caméra frontale sous l’écran (16 mégapixels) : pas de poinçon, pas d’encoche.

C’est l’un des rares smartphones au monde à offrir un affichage totalement immersif, idéal pour les jeux et les vidéos.

Double caméra de 50 mégapixels

Au dos, RedMagic a opté pour une configuration sobre mais efficace :

Capteur principal 50 mégapixels (OIS, capteur 1/1,55 »),

Ultra grand-angle 50 mégapixels (120°),

Caméra avant 16 mégapixels sous l’écran.

Pas de téléobjectif, mais l’accent est clairement mis sur la rapidité de traitement et la stabilité vidéo.

Refroidissement actif et design gaming

Le système ICE 14.0 de refroidissement combine une chambre à vapeur, un refroidissement liquide, et un ventilateur rotatif à 24 000 tr/min. Le tout reste certifié IPX8, une prouesse pour un smartphone doté de composants mécaniques.

Prix et disponibilité mondiale

Le RedMagic 11 Pro est vendu dans les coloris Cryo, Subzero et Nightfreeze. Voici les différentes configurations :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 699 euros

16 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix de 799 euros

24 Go de RAM et 1 To de stockage au prix de 999 euros

Dates clés :

3 novembre : ouverture officielle du site mondial et teasers.

13 novembre : ouverture des précommandes Early Bird.

18 novembre : accès anticipé Early Bird.

19 novembre : ventes ouvertes dans le monde entier.

Avec son écran sans bord, son refroidissement actif et sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, le RedMagic 11 Pro s’impose comme l’un des smartphones gaming les plus puissants de 2025.

Un monstre de performances à partir de 749 $, pensé pour ceux qui veulent jouer sans compromis, où qu’ils soient.