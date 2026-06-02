Alors que les constructeurs Android cherchent à moderniser leurs interfaces face à l’évolution rapide des usages et de l’intelligence artificielle, OPPO travaillerait sur une refonte importante de ColorOS 17.

Selon plusieurs fuites relayées ces derniers jours, la future surcouche basée sur Android 17 pourrait mettre l’accent sur une expérience plus fluide, plus cohérente et visuellement plus sophistiquée.

Si ces informations se confirment, ColorOS 17 pourrait marquer un tournant dans l’évolution esthétique de l’écosystème logiciel de OPPO.

Une interface inspirée du Liquid Glass

D’après le leaker Digital Chat Station, OPPO intégrerait davantage d’éléments visuels inspirés des effets de « Liquid Glass » à travers l’ensemble du système.

L’objectif serait de créer une interface plus homogène, avec des coins arrondis mieux harmonisés, des transitions plus naturelles et une sensation de profondeur renforcée.

Cette approche rappelle une tendance de plus en plus présente dans l’industrie : des interfaces qui cherchent à reproduire des matériaux réels à travers des effets de transparence, de réflexion et de lumière dynamique.

Des animations plus riches et plus immersives

ColorOS 17 ne se limiterait pas à un simple changement esthétique. La fuite évoque également l’arrivée de nouveaux effets de rendu lumineux capables de réagir en temps réel aux interactions de l’utilisateur. Ces animations pourraient apparaître dans plusieurs éléments du système :

Notifications

Fenêtres contextuelles

Interface dynamique de type Dynamic Island

Contrôles multimédias

Écran de lecture musicale

L’idée est de rendre les interactions plus vivantes tout en améliorant la perception de fluidité au quotidien.

Des optimisations sous le capot

Cette refonte visuelle s’accompagnerait également d’améliorations techniques déjà évoquées dans de précédentes indiscrétions. Selon des informations apparues plus tôt cette année, OPPO travaillerait sur une meilleure allocation des ressources processeur, une gestion mémoire optimisée, une meilleure conservation des applications en arrière-plan, des animations système plus fluides, une réduction des micro-ralentissements, et une expérience photo plus homogène lors des changements de zoom.

Ces optimisations pourraient avoir un impact concret sur la réactivité générale des appareils, particulièrement lors du multitâche intensif.

Une influence Apple de plus en plus visible

L’un des éléments les plus commentés concerne l’inspiration esthétique d’Apple.

Selon la fuite, ColorOS 17 pourrait adopter davantage de codes visuels proches de ceux observés dans l’écosystème iOS. Ce n’est pas une nouveauté pour OPPO, mais la marque semble vouloir pousser encore plus loin certains concepts liés aux animations, à la profondeur visuelle et aux effets lumineux.

Cette convergence reflète une tendance plus large du marché. Les fabricants Android ne cherchent plus uniquement à différencier leurs interfaces par le nombre de fonctionnalités, mais aussi par la qualité perçue de l’expérience utilisateur.

Un lancement attendu avec les futurs Find X10

Selon les rumeurs actuelles, ColorOS 17 ferait ses débuts sur la future série OPPO Find X10, attendue en Chine au mois d’octobre. Comme lors des précédentes versions, OPPO devrait ensuite dévoiler un calendrier de déploiement progressif pour les autres smartphones compatibles.

OPPO mise sur l’expérience plutôt que sur la révolution

À mesure que les smartphones atteignent une certaine maturité matérielle, les interfaces deviennent un élément stratégique de différenciation. Avec ColorOS 17, OPPO semble vouloir suivre une voie similaire à celle empruntée par Apple ces dernières années : moins de changements radicaux, mais davantage de cohérence visuelle, de fluidité et de raffinement dans les détails.

Si les rumeurs se confirment, la future version de ColorOS pourrait représenter l’une des mises à jour les plus importantes de l’interface OPPO depuis plusieurs générations. Non pas parce qu’elle révolutionnerait Android, mais parce qu’elle chercherait à rendre chaque interaction plus naturelle, plus fluide et plus agréable au quotidien.

Dans un marché où les différences matérielles se réduisent progressivement, ce type d’amélioration pourrait devenir un argument aussi important que la puissance ou la photographie.