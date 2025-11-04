Accueil » Xiaomi 17 Ultra certifié : le flagship aura la messagerie satellite et un zoom de 200 mégapixels

Xiaomi prépare le lancement de son Xiaomi 17 Ultra, un modèle qui s’annonce comme l’un des smartphones les plus ambitieux de 2026. D’après une nouvelle fuite publiée sur Weibo par le leaker réputé Digital Chat Station (DCS), l’appareil vient d’être certifié en Chine — un signe clair que sa présentation officielle approche.

Xiaomi 17 Ultra : Deux versions au programme

Selon DCS, deux variantes du Xiaomi 17 Ultra ont été enregistrées auprès des autorités chinoises, avec les numéros de modèle 2512BPNDAC et 25128PNA1C. Ces deux versions partagent la compatibilité Ultra-Wideband (UWB), mais la plus haut de gamme proposera en plus :

Appels satellites Tiantong,

Messagerie courte via Beidou.

Ces fonctions permettront à l’utilisateur de passer des appels ou envoyer des messages même sans réseau mobile, un atout précieux pour les randonneurs, aventuriers ou professionnels en zones isolées (déserts, mers, montagnes).

Selon les informations croisées de plusieurs fuites, le Xiaomi 17 Ultra proposerait un écran OLED plat de 6,8 pouces offrant une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, une batterie Xiaomi Jinsha River offrant une grande capacité et des capacités de recharge sans fil et une certification IP68 (eau et poussière).

Pour la connectivité, le Xiaomi 17 Ultra s’appuie sur de la 5G, du Wi-Fi 7, UWB, et une connectivité Satellite pour la version Premium. Trois coloris seraient proposés : Noir, blanc et violet, dès 6 000 yuans (~ 790 €).

Une section photo spectaculaire

C’est ici que Xiaomi veut frapper fort. Le Xiaomi 17 Ultra mise sur un énorme module photo circulaire, avec :

Capteur principal de 50 mégapixels, plus grand que celui du 14 Ultra, avec zoom intégré au capteur (in-sensor zoom),

Téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, offrant plusieurs longueurs focales, un zoom optique étendu et la prise de vue macro,

Amélioration de la dynamique et de la netteté grâce à un nouveau traitement d’image.

En clair, Xiaomi cherche à repousser les limites de la photographie mobile, avec un zoom hybride qui pourrait surpasser celui du Galaxy S26 Ultra ou du vivo X300 Pro.

Performances et innovations

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 (gravé en 3 nm) promet des performances comparables à celles d’un ordinateur portable compact, avec une IA embarquée pour la photo et l’optimisation énergétique. La batterie Jinsha River, introduite sur les précédents modèles, offrirait une densité énergétique supérieure tout en gardant le téléphone fin et léger.

De plus, le support de l’Ultra-Wideband (UWB) ouvre la voie à une meilleure communication entre appareils connectés — comme des trackers, des montres ou des voitures compatibles.

Date de lancement et disponibilité

Le Xiaomi 17 Ultra devrait être présenté avant le Nouvel An chinois, soit entre janvier et février 2026. Une sortie mondiale pourrait suivre quelques semaines plus tard, comme ce fut le cas pour le 14 Ultra.

Le Xiaomi 17 Ultra s’annonce comme un smartphone ultra-premium mêlant puissance brute, innovations satellites et prouesses photo. S’il confirme toutes ces caractéristiques, il pourrait bien devenir le modèle Android le plus avancé de 2026 — capable de rivaliser avec le Galaxy S26 Ultra sur la photo et le Pixel 10 Pro Fold sur l’intelligence artificielle.