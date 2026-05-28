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OPPO Find X10 : un capteur selfie de 100 mégapixels carré serait en préparation

OPPO Find X10 : un capteur selfie de 100 mégapixels carré serait en préparation

OPPO préparerait une évolution majeure pour la caméra frontale de ses futurs flagships. Selon Digital Chat Station, la série Find X10 testerait un capteur selfie de 100 mégapixels au format carré 1:1, une approche qui rappelle la caméra Center Stage introduite par Apple sur l’iPhone 17.

Un selfie de 100 mégapixels encore au stade de fuite

D’après les informations relayées, OPPO travaillerait sur un petit capteur Samsung personnalisé d’environ 1/2,5 pouce, capable de capturer en 100 mégapixels avec un format natif carré. Cette technologie serait actuellement testée sur un smartphone lié à une plateforme 2 nm, probablement la future série OPPO Find X10 équipée du Dimensity 9600.

OPPO n’a toutefois rien confirmé officiellement. Il faut donc lire cette fuite comme une indication de développement, pas comme une fiche technique définitive.

Pourquoi un capteur carré change la donne

L’intérêt du format 1:1 n’est pas seulement marketing. Un capteur carré permet de filmer ou de prendre des selfies en portrait comme en paysage sans tourner le téléphone. Il offre aussi plus de marge pour le recadrage automatique, les appels vidéo, les vlogs et les selfies de groupe.

Apple a déjà ouvert cette voie avec l’iPhone 17 et sa caméra frontale Center Stage, pensée pour adapter automatiquement le cadrage selon les usages. Oppo irait plus loin sur la définition, avec un capteur annoncé à 100 mégapixels contre une résolution frontale plus modeste côté iPhone.

Oppo veut reprendre l’avantage photo

La série Find X a toujours servi de vitrine technologique pour OPPO. En misant sur un capteur selfie aussi ambitieux, la marque ne chercherait pas seulement à améliorer les autoportraits : elle viserait les créateurs, les appels vidéo haute qualité et les usages sociaux où le cadrage est devenu aussi important que la netteté.

Cette fuite suggère aussi une stratégie plus large : faire du Find X10 une réponse Android très offensive face aux iPhone Pro, avec une expérience photo plus flexible à l’avant comme à l’arrière.

Reste à voir si OPPO transformera cette expérimentation en produit commercial. Mais une chose se dessine déjà : la prochaine bataille des smartphones premium pourrait bien se jouer aussi sur la caméra frontale.