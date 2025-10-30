Accueil » realme GT 8 Pro arrive en Europe : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et 7 000 mAh pour le duel de novembre

realme passe à la vitesse supérieure. Après un lancement remarqué en Chine, la marque a confirmé que son realme GT 8 Pro arriverait à l’international dès novembre.

Le modèle standard realme GT 8 resterait exclusif au marché chinois, mais le realme GT 8 Pro compte bien s’imposer comme un sérieux concurrent sur la scène mondiale.

Puissance brute : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sous le capot, le realme GT 8 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la toute dernière puce de Qualcomm gravée en 3 nm. Ce processeur surpuissant promet des performances de haut vol, notamment pour le jeu et l’IA embarquée.

Il est épaulé par une batterie de 7 000 mAh, un record pour un flagship aussi fin. realme mise ici sur une autonomie marathon sans sacrifier la puissance.

Écran QHD+ 144 Hz : fluidité et contraste au sommet

L’écran est un autre point fort : une dalle LTPO AMOLED de 6,79 pouces, avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Résultat : une expérience visuelle ultra fluide, idéale pour le gaming, la navigation et le multimédia.

La technologie LTPO permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement pour économiser de l’énergie.

Un système photo signé Ricoh : 200 mégapixels de précision

Grande nouveauté pour realme : la marque s’associe à Ricoh, un nom emblématique de la photographie, pour peaufiner la colorimétrie et le traitement d’image.

Le module photo comprend :

Capteur principal 50 mégapixels haute sensibilité,

Téléobjectif périscopique 200 mégapixels avec zoom optique 3x,

Ultra grand-angle 50 mégapixels.

Avec cette configuration, le realme GT 8 Pro joue dans la même cour que les vivo X300, Xiaomi 17 ou Huawei Pura 80 Ultra — rien que ça.

Design innovant et solidité extrême

realme innove aussi sur le plan du design. Le realme GT 8 Pro adopte une bague de caméra modulaire, permettant d’ajouter ou de remplacer certains éléments esthétiques ou fonctionnels. Une approche rare sur le marché des flagships.

Autre détail impressionnant : le smartphone est certifié IP66, IP68 et IP69, un trio inédit. Cela signifie qu’il résiste à la poussière, à l’immersion prolongée et même à des jets d’eau à haute pression — un niveau de protection que même les iPhone ou Galaxy Ultra n’atteignent pas.

Un lancement mondial très attendu

On ignore encore si la version internationale conservera exactement les mêmes spécifications que le modèle chinois. Realme a parfois tendance à ajuster la mémoire, la charge rapide ou les fréquences selon les régions. Mais si le realme GT 8 Pro global garde sa fiche technique inchangée, il pourrait bien devenir l’un des flagships les plus intéressants de 2025.

Un smartphone à la croisée des mondes — entre puissance brute, innovations photo et robustesse extrême.

S’il conserve ses spécifications, le realme GT 8 Pro pourrait bien être le flagship surprise de fin d’année.