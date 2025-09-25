Accueil » Xiaomi 17 : un flagship compact, puissant et endurant propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Après un événement phare hier en Allemagne, où la marque a dévoilé notamment ses Xiaomi 15T et 15T Pro, aujourd’hui, Xiaomi a officiellement levé le voile sur le Xiaomi 17, son tout nouveau smartphone haut de gamme, lors d’un événement en Chine.

En sautant directement le numéro 16, la marque marque une nouvelle ère avec un appareil qui combine design compact, technologie de pointe et autonomie exceptionnelle.

Premier smartphone à intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Xiaomi 17 s’impose comme une vitrine technologique, fruit d’une collaboration renforcée entre Xiaomi et Qualcomm.

Avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.1 pouvant atteindre 1 To, il offre des performances de très haut niveau pour tous les usages, y compris le gaming et les applications basées sur l’IA.

Xiaomi 17 : Une compacité sans compromis

Avec un poids de seulement 191 grammes et une épaisseur de 8,06 mm, le Xiaomi 17 propose un format agréable à utiliser au quotidien. Il est doté d’un écran OLED LTPO 1.5K de 6,3 pouces, aux bords ultra-fins (1,18 mm) et protégés par le verre Dragon Crystal.

La luminosité atteint un pic de 3 500 nits, un record sur smartphone, garantissant une lisibilité optimale, même en plein soleil.

Une batterie record dans un petit format

L’un des faits les plus marquants est la présence d’une batterie de 7 000 mAh, rendue possible grâce à une densité énergétique optimisée (avec 16 % de silicium). Xiaomi promet ainsi plus de 12 heures de lecture continue de vidéos courtes, surpassant les performances de nombreux concurrents, y compris l’iPhone 17 équipé d’une batterie externe magnétique.

Côté recharge, le téléphone est compatible avec la charge filaire 100W, la charge sans fil 50W, ainsi que la recharge inversée filaire et sans fil à 22,5W.

Refroidissement avancé et robustesse extrême

Pour gérer la montée en température lors de fortes sollicitations, Xiaomi inaugure une nouvelle chambre de refroidissement annulaire 3D, trois fois plus performante que les VC traditionnels.

Le Xiaomi 17 est aussi certifié IP66, IP68 et IP69, lui assurant une protection complète contre la poussière et l’eau.

Un système photo Leica taillé pour les créateurs

Le Xiaomi 17 embarque une triple caméra arrière co-développée avec Leica, avec un capteur principal Light Fusion 950 de 50 mégapixels (1/1,31″), accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif 2.6x de 50 mégapixels. La caméra frontale passe elle aussi à 50 mégapixels et permet de filmer en 4K à 60 fps.

L’ensemble repose sur la plateforme Xiaomi AISP 2.0, qui exploite l’intelligence computationnelle pour améliorer le traitement d’image.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 17 est disponible en quatre coloris : rose « Snow Mountain », bleu « Ice Melt », noir et blanc classiques. Il est commercialisé dès aujourd’hui en Chine, avec une mise en vente à partir du 27 septembre à 10 h (heure locale).

Les tarifs sont les suivants :

12 Go + 256 Go : 4 499 ¥ (~ 540 euros)

12 Go + 512 Go : 4 799 ¥ (~ 575 euros)

16 Go + 1 To : 4 999 ¥ (~ 600 euros)

La sortie internationale est attendue au premier trimestre 2026.