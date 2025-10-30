WhatsApp sécurise vos sauvegardes avec Face ID et les passkeys

WhatsApp franchit une nouvelle étape vers un monde sans mots de passe. L’application de messagerie introduit une nouvelle méthode de sauvegarde chiffrée, baptisée « passkey-encrypted backups », permettant de protéger vos discussions à l’aide de votre visage, empreinte digitale ou code de déverrouillage d’écran, sans avoir à retenir de clé complexe.

WhatsApp : Une sécurité simplifiée pour vos sauvegardes

Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient déjà activer le chiffrement de bout en bout des sauvegardes depuis 2021. Mais cela nécessitait de conserver une clé d’accès de 64 chiffres, ou de définir un mot de passe associé à cette clé.

Désormais, plus besoin de tout mémoriser : WhatsApp s’appuie sur les passkeys, une technologie d’authentification biométrique déjà utilisée pour se connecter sans mot de passe à certains services.

Vous pourrez donc protéger ou restaurer vos sauvegardes simplement en validant via Face ID, empreinte digitale, ou code PIN de votre appareil.

Déploiement progressif sur iOS et Android

WhatsApp précise que cette nouveauté sera déployée progressivement « au cours des prochaines semaines et mois ». Elle sera disponible à la fois sur iPhone et smartphones Android, sans manipulation complexe. Pour commencer, allez dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions > Sauvegarde chiffrée de bout en bout.

Une fois activée, vos sauvegardes stockées sur iCloud ou Google Drive bénéficieront du même niveau de protection que vos discussions ou appels chiffrés.

Une avancée vers un futur sans mots de passe

Les passkeys remplacent les identifiants traditionnels par un système de connexion basé sur des données biométriques ou locales. Déjà adoptées par Apple, Google ou Microsoft, elles deviennent un standard universel de sécurité numérique. WhatsApp avait déjà introduit la connexion via passkey pour les comptes en 2023 — l’extension aux sauvegardes confirme donc la transition complète de la plateforme vers une sécurité sans mot de passe.

WhatsApp justifie ce choix : « Nous conservons souvent des années de souvenirs précieux dans nos conversations WhatsApp — photos, messages vocaux et discussions importantes. Les protéger, surtout en cas de perte ou de changement de téléphone, est essentiel. ».

En clair, WhatsApp rend la sécurité plus simple que jamais. Plus besoin de retenir de mot de passe, votre visage ou votre empreinte suffiront désormais à verrouiller vos souvenirs numériques.