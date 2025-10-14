Accueil » realme GT 8 Pro : Le partenariat avec Ricoh GR est officiel, la photographie de rue arrive sur smartphone

realme vient d’officialiser une partenariat stratégique à long terme avec Ricoh Imaging Company, Ltd, marquant une étape majeure pour la marque chinoise.

L’annonce a eu lieu lors d’un événement à Pékin, où le constructeur a confirmé que le realme GT 8 Pro serait le premier smartphone doté d’un système photo co-développé avec Ricoh, intégrant plusieurs éléments issus de la légendaire série Ricoh GR.

realme + Ricoh : Une alliance stratégique pensée pour une nouvelle génération de photographes

Selon realme, ce partenariat est le résultat de quatre années de recherche et développement, avec un objectif clair : réinventer la photographie mobile pour les jeunes créateurs, au-delà des standards conventionnels.

La philosophie de cette collaboration, baptisée « Snap by No Rules », met l’accent sur la liberté créative et la spontanéité — deux valeurs au cœur de la culture street photography propre à Ricoh.

Les équipes R&D des deux marques ont travaillé main dans la main pour intégrer l’expertise optique et ergonomique de Ricoh GR dans un format smartphone, en ajustant aussi bien les algorithmes d’imagerie que la conception des lentilles.

Une optique co-développée selon les standards Ricoh GR

Le realme GT 8 Pro embarque un nouveau groupe de lentilles à ultra-haute transparence, co-développé pour répondre aux normes optiques officielles Ricoh GR.

Cette optique est conçue pour offrir :

une réduction avancée des reflets (anti-glare),

une résolution accrue sur toute la surface du capteur,

et une distorsion minimale,

garantissant une image claire, nette et fidèle à la réalité.

Cette approche s’inscrit dans la logique Ricoh : privilégier la pureté optique et la cohérence tonale plutôt que les effets artificiels de post-traitement.

Le « Ricoh GR Mode » : une expérience photo iconique dans la poche

Pour les puristes, realme a intégré un mode Ricoh GR exclusif, avec une interface et un comportement inspirés des appareils photo GR.

Les fonctionnalités clés incluent :

Snap Mode : permet de prédéfinir une distance de mise au point pour capturer instantanément sans autofocus, idéal pour la street photography.

Viewfinder Mode: masque toutes les icônes à l’écran pour une expérience de cadrage pure.

Fast Operation: un démarrage ultra-rapide et le clic d’obturateur emblématique du Ricoh GR IV pour une immersion totale.

Ce mode spécial s’adresse directement aux photographes qui veulent retrouver le feeling GR sans transporter un appareil dédié.

Des focales et des rendus fidèles à la philosophie GR

Le realme GT 8 Pro intégrera deux focales fixes emblématiques de la série Ricoh GR :

28 mm (équivalent plein format) pour les scènes urbaines et de rue,

40 mm pour des compositions plus intimistes.

Côté traitement, realme reprend les cinq rendus colorimétriques historiques de Ricoh : Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone et High-Contrast B&W. Un mode « Customized Tone » permettra également d’ajuster les paramètres d’image pour créer son propre profil — un clin d’œil à la culture des « recettes » photo de la communauté GR.

Une communauté créative et participative

Au-delà du matériel, realme et Ricoh souhaitent fédérer une communauté de photographes autour du realme GT 8 Pro.

Le smartphone proposera :

des filigranes Ricoh GR,

des albums dédiés au style GR,

et un partage communautaire de « recettes de tons » entre utilisateurs.

Cette approche met l’accent sur la transmission d’un héritage photographique, tout en modernisant la pratique grâce aux outils du smartphone.

Un lancement mondial après la Chine

Le realme GT 8 Pro sera d’abord présenté en Chine fin octobre, avant un déploiement mondial dans les semaines suivantes. L’appareil ambitionne de marier le savoir-faire photographique de Ricoh à la puissance technologique de realme, afin de séduire aussi bien les amateurs de photo de rue que les utilisateurs grand public.

« Ce partenariat marque un tournant dans la photographie mobile », a déclaré Chase Xu, Vice-président et CMO de realme. « Le realme GT 8 Pro incarne la liberté, la créativité et l’authenticité, tout en rendant hommage à l’héritage GR ».

De son côté, Kazunobu Saiki, General Manager de Ricoh Imaging, a ajouté : « Cette collaboration va bien au-delà de la technologie. Elle vise à revitaliser la culture de la photographie de rue pour une nouvelle génération de créateurs ».