Accueil » Voici le realme GT8 : un smartphone puissant, stylé et endurant qui reprend l’ADN photo du modèle Pro

Voici le realme GT8 : un smartphone puissant, stylé et endurant qui reprend l’ADN photo du modèle Pro

Voici le realme GT8 : un smartphone puissant, stylé et endurant qui reprend l’ADN photo du modèle Pro

Aux côtés du realme GT8 Pro, realme a officialisé en Chine le realme GT8 standard, un modèle qui n’a rien de « basique ». S’il ne propose pas le système de modules photo interchangeables du Pro, il hérite tout de même de la prestigieuse collaboration avec Ricoh GR, gage d’un rendu photo travaillé et d’une vraie identité visuelle.

Photo : l’esprit Ricoh GR à bord

Le realme GT8 bénéficie des cinq tonalités de film Ricoh GR, de focales personnalisables (28 mm et 40 mm), et même du bruit d’obturateur « GR-style » pour les puristes.

Côté matériel, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et optique 7P Ricoh à revêtement anti-reflet, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x.

À l’avant, la caméra selfie affiche 16 mégapixels.

Trois finitions premium

Le realme GT8 se décline en trois teintes :

Classic White, avec verre dépoli AG anti-traces,

Navy Blue, à effet givré changeant selon la lumière,

Oxygen Green, au dos en cuir recyclé à texture « papier ».

Chaque version propose une sensation tactile différente, dans la lignée du travail de design soigné de Realme.

Snapdragon 8 Elite et écran 2K ultra lumineux

Sous le capot, le realme GT8 embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0. Un processeur graphique dédié R1 optimise les performances en jeu, soutenu par un refroidissement VC de 7 000 mm².

L’écran est un OLED BOE Q10+ de 6,79 pouces, avec résolution 2K, taux de rafraîchissement 144 Hz et luminosité record de 7 000 nits — identique à celui du GT8 Pro.

Une batterie « Titan » de 7 000 mAh et recharge 100 W

Le realme GT8 intègre une énorme batterie de 7 000 mAh, compatible avec la recharge filaire 100 W. realme évoque une composition à 15 % de silicium, pour une meilleure densité et une durée de vie prolongée. Le smartphone coche aussi toutes les cases de la résistance : IP68, IP69 et IP66.

Le realme GT8 tourne sous Android 16 avec Realme UI 7, et prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC, un double haut-parleur stéréo, et un capteur d’empreintes 3D ultrasonique.

Prix en Chine

Configuration Prix (CNY) Prix estimé 12 Go + 256 Go 2 899 ¥ ~ 350 € 16 Go + 256 Go 3 199 ¥ ~ 390 € 12 Go + 512 Go 3 399 ¥ ~ 410 € 16 Go + 512 Go 3 599 ¥ ~ 435 € 16 Go + 1 To 4 099 ¥ ~495 €

Le Realme GT8 sera d’abord commercialisé en Chine avant d’arriver sur les marchés internationaux dans les prochains mois.

Avec ses caractéristiques haut de gamme, sa batterie monstrueuse et son partenariat Ricoh, il se positionne comme l’un des flagships les plus équilibrés de fin 2025.