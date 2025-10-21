Voici le realme GT8 Pro : le premier smartphone à module photo interchangeable

Aux côtés du realme GT8 standard, realme vient de présenter en Chine son tout nouveau realme GT8 Pro, et la marque frappe fort avec une innovation rare : un module photo interchangeable que l’on peut remplacer soi-même en quelques secondes.

Le constructeur introduit un système mécanique d’assemblage : la plaque du module photo est fixée par deux vis Torx situées sur le côté du bloc. Il suffit de les retirer, de soulever la plaque, et de la remplacer par un autre design — une opération qui ne prend que quelques secondes.

realme propose trois styles de modules : un carré, un circulaire, et un modèle « robot » plus futuriste.

Mais, la marque va plus loin : elle a publié le fichier 3MF officiel du module photo, permettant à chacun de concevoir et imprimer son propre design 3D. Une ouverture rare dans un marché où tout est généralement verrouillé.

Une collaboration prestigieuse avec Ricoh GR

Le realme GT8 Pro marque aussi la première collaboration entre realme et Ricoh GR, une référence mythique dans le monde de la photographie compacte. L’appareil principal embarque un capteur Ricoh GR de 50 mégapixels, doté d’une optique 7P avec cinq couches de revêtement anti-reflet réduisant la réflectivité à seulement 0,2 %. Le tout repose sur du verre bleu à absorption profonde et un double revêtement AR, assurant 97 % de transmission lumineuse.

Le mode Ricoh GR intégré propose les focales emblématiques 28 mm et 40 mm, un Quick Focus Mode, et une interface de visée immersive pour un rendu proche des appareils GR originaux.

Un téléobjectif 200 mégapixels signé Samsung

Le second capteur est un téléobjectif périscope de 200 mégapixels utilisant le Samsung ISOCELL HP5, un capteur 1/1,56 » gravé en 28 nm pour une meilleure gestion thermique et énergétique. Il prend en charge la vidéo 8K à 30 fps, 4K à 120 fps et Full HD à 480 fps, avec autofocus Super QPD, HDR progressif et un mode télé-macro à 25 cm.

Le troisième module est un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec ouverture f/2.0 et champ de vision de 116°.

Colorimétrie GR et algorithmes réalistes

realme et Ricoh ont co-développé un nouvel algorithme d’image privilégiant la texture, les ombres et la fidélité des tons plutôt que les effets artificiels. Cinq filtres « film GR » sont proposés : standard, positif, négatif, monochrome contrasté, et haute saturation — chacun ajusté pour reproduire le grain et le vignettage typiques des GR.

Snapdragon 8 Elite, écran 2K et recharge 120 W

Le realme GT8 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage UFS 4.0. Son écran OLED plat 2K affiche un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 4 000 nits.

À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels et un capteur d’empreintes ultrasonique complètent le tout. L’autonomie est assurée par une batterie de 7 000 mAh, compatible avec la recharge filaire 120 W et la recharge sans fil 50 W.

Prix et disponibilité

En Chine, le realme GT8 Pro est proposé à partir de :

3 999 yuans (~ 485 euros) pour la version 12 Go + 256 Go,

jusqu’à 5 199 yuans (~ 630 euros) pour la version 16 Go + 1 To.

Avec son design modulaire unique, sa collaboration Ricoh GR, et sa batterie de 7 000 mAh, le Realme GT8 Pro s’impose comme l’un des flagships les plus audacieux de 2025, capable de séduire aussi bien les photographes que les amateurs de personnalisation.