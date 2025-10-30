Accueil » NotebookLM est enfin l’outil que Google voulait : la fenêtre de contexte multipliée par 8

Google déploie une mise à niveau majeure de NotebookLM, qui résout enfin ses deux plus grandes limites : le manque de mémoire contextuelle et la perte de suivi lors des longues conversations.

NotebookLM : Une fenêtre de contexte 8x plus grande

NotebookLM exploite désormais la fenêtre de contexte complète d’un million de tokens du modèle Gemini, soit 8 fois plus qu’avant.

Concrètement, l’IA peut maintenant analyser d’immenses ensembles de documents sans perdre le fil. Articles, rapports, transcriptions — tout peut être traité simultanément, avec une compréhension beaucoup plus globale et précise.

Fini les prompts tronqués ou les réponses incomplètes : NotebookLM garde désormais l’ensemble du contexte en mémoire.

Une mémoire de conversation 6x plus longue

La capacité de mémoire conversationnelle a également été multipliée par 6, ce qui permet de mener des discussions beaucoup plus longues et cohérentes.

Les utilisateurs peuvent échanger des dizaines de messages sans devoir réexpliquer le sujet à chaque fois.

Mieux encore : l’historique des conversations est désormais sauvegardé automatiquement. Vous pouvez fermer votre Notebook et reprendre plus tard sans rien perdre — tout en gardant la possibilité d’effacer votre historique à tout moment.

Des rôles et voix personnalisables

NotebookLM devient aussi plus personnalisable : vous pouvez définir le rôle, les objectifs et le ton de votre assistant. Il peut se comporter comme un professeur exigeant, un conteur créatif, ou encore un analyste rigoureux, selon vos besoins.

Pourquoi c’est une révolution

Jusqu’ici, NotebookLM était prometteur, mais limité. Avec ces améliorations — mémoire étendue, contexte enrichi, personnalisation — il devient enfin l’outil d’IA que Google voulait : un véritable partenaire de recherche intelligent et fiable.

Ces nouveautés sont déployées progressivement dans le monde entier cette semaine.