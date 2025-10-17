Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge après les ventes décevantes du Galaxy S25 Edge

À peine cinq mois après le lancement de son premier smartphone ultra-fin haut de gamme, Samsung aurait décidé de changer radicalement de stratégie. Selon plusieurs rapports en provenance de Corée du Sud, le constructeur renonce à poursuivre la gamme « Edge », après l’échec commercial du Galaxy S25 Edge.

Résultat : le Galaxy S26 Edge est annulé, et c’est désormais le Galaxy S26 Plus qui prendra le relais.

Le Galaxy S25 Edge, un flop malgré un design audacieux

Le Galaxy S25 Edge devait incarner la vision « fine et élégante » de Samsung. Avec seulement 5,8 mm d’épaisseur, il s’agissait du smartphone le plus fin jamais produit par la marque, combinant un design futuriste et une fiche technique haut de gamme. Mais, le public n’a pas suivi.

Selon les estimations, le modèle n’aurait écoulé qu’environ 1,3 million d’unités depuis son lancement — loin derrière les ventes des autres modèles de la série :

Galaxy S25 Ultra : 12,18 millions d’unités,

Galaxy S25 : 8,28 millions,

Galaxy S25 Plus : 5,05 millions.

Ces chiffres traduisent un désintérêt massif pour le format Edge, pourtant massivement promu au printemps. Les multiples promotions et remises agressives n’ont visiblement pas suffi à redresser la tendance.

Le Galaxy S26 Edge annulé avant même son lancement

Le Galaxy S26 Edge était déjà en développement avancé. Plusieurs rendus 3D officiels avaient même circulé en septembre, laissant penser à un lancement imminent. Mais face aux ventes décevantes du modèle précédent, Samsung aurait décidé de mettre fin au projet, préférant réintroduire un Galaxy S26 Plus « classique » pour accompagner les futurs S26 Pro et S26 Ultra prévus en janvier 2026.

Selon les fuites, la famille Galaxy S26 sera composée de :

Galaxy S26 Pro (successeur du modèle de base),

Galaxy S26 Plus,

Galaxy S26 Ultra,

tous trois sous Android 16 et One UI 8.5, avec le nouveau processeur Exynos 2600 sur la majorité des marchés mondiaux — le Snapdragon restant réservé à l’Ultra.

Un lancement limité du Galaxy S26 Edge en Corée du Sud n’est toutefois pas totalement exclu, Samsung cherchant à amortir le coût de développement déjà engagé.

Pourquoi le concept Edge n’a pas convaincu ?

Si le design ultra-fin du Galaxy S25 Edge a impressionné sur le papier, il s’est accompagné de compromis majeurs : batterie plus petite, refroidissement limité, autonomie inférieure à la concurrence, et prix élevé pour un appareil jugé « moins endurant ».

Les utilisateurs ont préféré le Galaxy S25 Plus, plus équilibré, avec son châssis de 7,3 mm et sa batterie de 4 900 mAh. Selon plusieurs analystes, Samsung aurait surestimé l’intérêt du public pour les téléphones ultra-fins, un segment qui reste niche et non prioritaire face aux attentes de puissance, d’autonomie et de photographie.

Une stratégie plus rationnelle pour 2026

Le remplacement du Galaxy S26 Edge par un Galaxy S26 Plus plus conventionnel semble logique : il permettra à Samsung de simplifier sa gamme, de réduire les coûts de production et de mieux répondre à la demande. Si la marque parvient à intégrer une batterie supérieure à 5 000 mAh dans un châssis aussi fin que le S25 Plus, elle pourrait récupérer une partie du public déçu par le S25 Edge.

Le Galaxy S26 Edge n’aura probablement jamais vu le jour, victime de la réalité commerciale. Samsung semble avoir tiré les leçons d’un marché qui, malgré l’intérêt médiatique, ne plébiscite pas les smartphones ultra-fins.

En se recentrant sur le trio Galaxy S26 Pro, S26 Plus et S26 Ultra, la marque revient à une stratégie plus lisible, où performance, autonomie et polyvalence priment sur l’effet de style.