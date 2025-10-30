Accueil » Huawei Pura 90 Ultra : le flagship aura un double capteur 200 mégapixels (principal et périscope)

Les rumeurs s’intensifient autour du prochain fleuron photo de Huawei : le Pura 90 Ultra. D’après plusieurs sources chinoises, dont le célèbre leaker Digital Chat Station, le futur flagship serait le premier smartphone au monde à embarquer un double capteur de 200 mégapixels.

Une véritable prouesse technique qui pourrait redéfinir les standards de la photographie mobile.

Pura 90 Ultra : Un duo de 200 mégapixels pour une précision extrême

Selon les fuites, Huawei travaillerait sur une combinaison d’un capteur principal de 200 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels pour le Pura 90 Ultra, tous deux dotés de bases de capteurs plus grandes que la moyenne.

Une telle configuration permettrait de capturer des détails ultra-précis, avec une plage dynamique et une netteté inégalées sur un smartphone.

Si cette rumeur se confirme, le Pura 90 Ultra succéderait directement au Pura 80 Ultra, salué pour ses performances photo impressionnantes et son capteur XMAGE 1 pouce. Huawei viserait ici à franchir un cap technologique majeur, tout en renforçant son image de référence dans la photo mobile.

Un pari ambitieux… mais pas forcément synonyme de succès

Attention toutefois : plus de mégapixels ne signifie pas automatiquement de meilleures photos. La qualité finale dépendra autant du traitement d’image que du matériel.

Samsung, avec ses capteurs ISOCELL HP2 et HP3 intégrés dans les Galaxy S24 Ultra et S25 Ultra, a déjà démontré qu’un bon équilibre entre optique et algorithmes est la clé du succès.

Huawei en avance sur la concurrence chinoise

Huawei n’est pas seul sur ce terrain. Honor travaillait aussi sur un double capteur de 200 mégapixels pour son Magic 8 Pro, avant de finalement opter pour un capteur de 50 mégapixels à la sortie.

Les modèles Mate 80 Pro avaient également été évoqués, mais la gamme Mate reste traditionnellement axée sur la puissance et l’écran, laissant la partie photo au segment Pura.

Les fuites suggèrent que les versions Pura 90 Pro+ et Ultra testent actuellement cette configuration à double capteur. Si elle se confirme, Huawei entrerait dans un club extrêmement restreint aux côtés de Samsung, pionnier des capteurs 200 mégapixels.

Un lancement prévu pour 2026 ?

Le Huawei Pura 90 Ultra est attendu pour l’année prochaine, avec un focus total sur la photographie et les technologies d’imagerie avancée. Certaines sources évoquent même un nouveau capteur principal de 1/1,28 pouce, couplé à des algorithmes XMAGE de nouvelle génération.

Si Huawei parvient à concrétiser cette rumeur, le Pura 90 Ultra pourrait bien devenir le nouveau mètre étalon de la photo mobile, capable de rivaliser avec les meilleurs Galaxy Ultra — voire de les dépasser en précision et en rendu.