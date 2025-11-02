Accueil » Snapdragon 8 Elite Gen 6 : la puce 2 nm arrive, le prix des smartphones va grimper

La prochaine génération de puces haut de gamme signées Qualcomm n’arrivera sans doute pas avant un an, mais les premières rumeurs commencent déjà à circuler — et elles annoncent un bond technologique majeur, accompagné d’une hausse des coûts.

Les smartphones premium sont déjà chers — peut-être trop, diront certains. Mais selon plusieurs analystes, les prix pourraient encore grimper, en partie à cause de la flambée du coût de la mémoire RAM, notamment la LPDDR5X, très demandée dans la course mondiale à l’IA.

Cependant, ce n’est qu’une partie de l’équation.

Le célèbre leaker Digital Chat Station évoque désormais le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6, successeur du Snapdragon 8 Elite Gen 5 (qui équipe des modèles comme le OnePlus 15 ou les Galaxy S26 à venir).

Snapdragon 8 Elite Gen 6: Du 3 nm au 2 nm, une révolution de gravure

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est gravé en 3 nanomètres, mais le Snapdragon 8 Elite Gen 6 passerait à un processus 2 nm encore plus avancé.

Dans le monde des semi-conducteurs, plus le chiffre est petit, plus la technologie est fine et performante : cela permet d’intégrer davantage de transistors dans la même surface, améliorant à la fois la vitesse, l’efficacité énergétique et la gestion thermique.

Concrètement, une puce 2 nm devrait être plus rapide, plus intelligente et moins gourmande que son prédécesseur — mais aussi beaucoup plus coûteuse à produire.

LPDDR6 et UFS 5.0 : les nouvelles fondations du haut de gamme

Selon la même source, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 prendra en charge deux nouveaux standards : LPDDR6 et UFS 5.0.

LPDDR6 (Low Power Double Data Rate 6)

Présentée à l’été 2025, cette mémoire promet une vitesse accrue, une meilleure efficacité énergétique et une sécurité renforcée. Grâce à sa structure double canal, elle gère plus intelligemment la bande passante et adapte sa consommation selon la charge de travail.

Elle introduit aussi des outils de correction d’erreurs pour plus de fiabilité et une meilleure longévité des données.

UFS 5.0 (Universal Flash Storage)

Le stockage UFS 5.0 double quasiment les vitesses de transfert, atteignant 10,8 Go/s contre 5,8 Go/s sur UFS 4.0. Il est aussi plus économe et conçu pour répondre aux besoins des applications basées sur l’intelligence artificielle, permettant un accès plus fluide et réactif aux données. Sa compatibilité rétroactive facilitera son adoption sur les futurs smartphones.

Une course à la puissance… mais à quel prix ?

Les progrès techniques sont impressionnants, mais la question demeure : jusqu’où faut-il aller ? Les flagships actuels sont déjà extrêmement rapides, et la différence de performance devient difficile à percevoir au quotidien. Or, si chaque innovation se traduit par une hausse du prix final — sans parler des publicités et services imposés par certains fabricants —, il devient difficile de justifier un tarif dépassant les 1 500 €.

En résumé, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 s’annonce comme un bijou de puissance et d’efficacité, mais son arrivée pourrait marquer une nouvelle ère de smartphones encore plus coûteux.