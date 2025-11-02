Accueil » OnePlus lance une coque magnétique créative et ludique pour le OnePlus 15

À la fin de son dernier événement de lancement, OnePlus a présenté une nouvelle gamme de coques magnétiques officielles conçues spécialement pour le OnePlus 15.

Trois modèles sont proposés : une coque Custom Dot à dissipation thermique, une coque en fibre d’aramide, et une version « sandstone » au toucher granuleux emblématique.

Toutes sont compatibles avec l’écosystème magnétique OPPO Mag.

OnePlus Custom Dot Magnetic Case : la coque créative et ludique

Le modèle Custom Dot se distingue par son design perforé en matrice, dans lequel les utilisateurs peuvent insérer de petits blocs en silicone rouge pour former des lettres, des formes ou des motifs personnalisés. Ces blocs sont également pressables, procurant une sensation tactile proche des jouets « fidget », pour un petit moment anti-stress.

La structure creuse de la coque améliore la circulation de l’air et la dissipation de la chaleur, idéale pour les sessions de jeu ou la recharge rapide. Fabriquée en polycarbonate, elle conserve le toucher du téléphone nu tout en offrant une bonne protection contre les rayures et les chutes.

Un écosystème magnétique complet

Chaque coque intègre un anneau magnétique interne générant jusqu’à 10 newtons de force d’attraction. Elle est pleinement compatible avec l’écosystème OPPO Mag, permettant de fixer aisément banques d’alimentation sans fil, ventilateurs de refroidissement, supports magnétiques ou fixations voiture.

La Custom Dot a passé de nombreux tests de résistance, durabilité et puissance magnétique. Elle pèse 25 grammes pour 16,36 × 8,03 × 1,29 cm, combinant polycarbonate, silicone et matériaux conducteurs pour allier légèreté, robustesse et flexibilité.

Deux autres finitions haut de gamme pour la série OnePlus 15

La coque en fibre d’aramide offre un profil plus fin et une résistance accrue, avec une finition tissée élégante inspirée des matériaux high-tech. La version Sandstone reprend le revêtement texturé emblématique de OnePlus, garantissant une excellente adhérence et un toucher unique.

Prix et disponibilité

Custom Dot Magnetic Case : 99 ¥ (≈ 12 €) ou 69 ¥ (≈ 8 €) en pack

Aramid Fiber Case : 199 ¥ (≈ 24 €) ou 169 ¥ (≈ 20 €) en pack

Sandstone Case: 99 ¥ (≈ 12 €) ou 69 ¥ (≈ 8 €) en pack

OnePlus soigne à la fois le style, la fonctionnalité et la compatibilité magnétique. Ces coques ne se contentent plus de protéger le smartphone — elles s’intègrent pleinement à l’écosystème OPPO Mag, tout en ajoutant une touche de créativité et d’interactivité.