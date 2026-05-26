Honor continue de densifier son écosystème connecté en Chine avec la Honor Watch 6 Plus, une montre orientée sport, autonomie et usage outdoor. Proposée à partir de 1 199 yuans, soit environ 150 euros, elle sera commercialisée dès le 29 mai après une phase de précommandes.

Honor Watch 6 Plus : Un design inspiré du sport automobile

La Honor Watch 6 Plus adopte un boîtier circulaire de 46,5 mm pour 10,8 mm d’épaisseur, avec un style clairement marqué par l’univers racing. Selon les finitions, la montre utilise de l’aluminium ou de l’acier inoxydable 316 L, associés à un dos en fibre polymère renforcée. Le poids reste contenu à environ 41 g sans bracelet.

L’écran AMOLED de 1,46 pouce affiche une définition de 464 x 464 pixels et peut monter jusqu’à 3 000 nits en pic. Honor ajoute aussi une fonction wet-touch, utile sous la pluie ou pendant les séances intensives.

Une autonomie XXL comme argument central

La vraie force de cette Honor Watch 6 Plus se trouve dans sa batterie de 1 000 mAh. Honor annonce jusqu’à 35 jours en mode Bluetooth longue endurance, environ 17 jours en usage quotidien, et près de 42 heures avec le GPS activé en continu.

C’est un positionnement très clair : viser les utilisateurs qui veulent une montre connectée capable de suivre plusieurs jours d’activité sans devenir une contrainte quotidienne.

Sport, GPS précis et suivi santé complet

La montre embarque un GPS double fréquence L1 + L5 avec prise en charge de six systèmes satellitaires. Elle propose aussi le suivi continu de la fréquence cardiaque, de l’oxygène sanguin et du sommeil.

Plus de 120 modes sportifs sont intégrés, avec quelques fonctions spécifiques intéressantes. Le mode badminton peut enregistrer la vitesse des frappes et le nombre d’échanges, tandis que le mode football analyse les sprints et génère des cartes de chaleur des déplacements.

Une smartwatch complète, mais encore très chinoise

La Honor Watch 6 Plus prend en charge les appels Bluetooth 5.4 grâce à son micro et son haut-parleur intégrés, le NFC, Baidu Maps et une interface inspirée de MagicOS. Elle bénéficie aussi des certifications 5 ATM et IP69, ce qui la rend adaptée à la natation en piscine, mais pas à la plongée ni aux sports nautiques à haute pression.

Avec cette Honor Watch 6 Plus, Honor cherche moins à rivaliser frontalement avec l’Apple Watch qu’à imposer une alternative endurante, sportive et plus accessible. Une montre pensée pour ceux qui veulent suivre leurs performances sans surveiller leur chargeur.