Google Messages pourrait bientôt accueillir une corbeille pour récupérer vos conversations supprimées

Vous avez déjà supprimé par erreur un SMS important ou, pire encore, une conversation entière ? Bonne nouvelle : Google Messages pourrait bientôt proposer une corbeille intégrée, permettant de restaurer les messages effacés pendant une durée limitée.

Google Messages : Un petit changement, mais une grande amélioration du confort d’usage

D’après une découverte d’Android Authority, du code récemment ajouté à Google Messages mentionne explicitement une « corbeille » ou des « conversations supprimées ».

Tout indique que Google prépare une fonctionnalité similaire à la corbeille de Gmail : les messages supprimés y seraient conservés pendant 30 jours avant d’être effacés automatiquement. Cette approche offrirait un juste milieu entre la suppression définitive et l’archivage, déjà présent dans l’application.

Actuellement, un message supprimé disparaît sans retour possible, tandis qu’un message archivé reste indéfiniment sur l’appareil, occupant de l’espace inutilement.

Une extension logique des efforts de Google en 2025

Cette nouveauté s’inscrit dans la série d’améliorations continues que Google apporte à son application de messagerie depuis le début de l’année : avertissements pour contenus sensibles, nouvelle galerie photo, icônes de groupes corrigées, ou encore meilleure intégration avec les services multimédias.

Avec cette future corbeille, Google veut visiblement rendre Messages plus sûr et plus flexible, tout en rapprochant son fonctionnement de celui d’autres services Google.

Pas encore officiel, mais prometteur

Comme toujours avec les analyses de code, rien ne garantit que cette fonctionnalité verra le jour. Mais si Google confirme son déploiement, ce système de corbeille temporaire deviendrait un ajout bienvenu — surtout pour ceux qui ont déjà supprimé un message par erreur.

En attendant, l’archive reste votre meilleure alliée pour préserver vos conversations importantes… sans saturer votre téléphone.