MediaTek préparerait une offensive particulièrement ambitieuse pour la prochaine génération de smartphones premium. Selon une fuite relayée par le leaker Digital Chat Station, le futur Dimensity 9600 pourrait devenir le premier chipset 2 nm de MediaTek — avec des performances capables de rivaliser, voire dépasser, certaines puces Apple sur plusieurs scénarios.

Si ces informations se confirment, le marché mobile pourrait assister à un véritable rééquilibrage des forces entre MediaTek, Qualcomm et Apple.

Dimensity 9600 : Une architecture « all big core » pensée pour la performance brute

D’après la fuite, le Dimensity 9600 adopterait une architecture CPU 2+3+3 entièrement composée de gros cœurs (« all-big-core »). Une stratégie qui vise clairement les performances maximales plutôt que l’économie d’énergie traditionnelle des architectures hybrides.

Leaker oblige, plusieurs zones d’ombre demeurent. La comparaison évoquée avec les puces Apple ne précise pas s’il s’agit de l’actuel A19 Pro ou du futur A20 Pro attendu avec les prochains iPhone. Mais, le message est limpide : MediaTek veut désormais jouer dans la même catégorie que les meilleurs SoC du marché.

Selon les informations divulguées les performances mono-cœur approcheraient celles d’Apple, les performances multi-cœurs pourraient les dépasser, les capacités CME/SME progresseraient fortement, et les optimisations de cache resteraient plus limitées.

Cette orientation confirme une tendance déjà visible depuis plusieurs générations : MediaTek ne cherche plus seulement le rapport performance/prix. La marque vise désormais le très haut de gamme absolu.

Un GPU nouvelle génération pour l’ère du gaming IA

Le volet graphique semble tout aussi agressif. Le Dimensity 9600 embarquerait un GPU « Magin » nouvelle génération plus imposant que celui des autres plateformes 2 nm concurrentes. Surtout, MediaTek miserait fortement sur plusieurs technologies désormais centrales dans le gaming mobile premium :

interpolation d’images native,

super résolution IA,

ray tracing amélioré,

rendu plus efficace énergétiquement.

Ce positionnement est révélateur de l’évolution du marché Android premium. Les constructeurs ne vendent plus seulement des smartphones performants ; ils vendent des machines capables d’exécuter localement des workloads IA, du gaming avancé et du traitement multimédia en temps réel.

Et dans cette bataille, le GPU devient presque aussi important que le CPU.

Vivo, Oppo et Xiaomi au cœur de la guerre des puces 2 nm

Le calendrier s’annonce particulièrement chargé. Les premiers smartphones équipés du Dimensity 9600 pourraient arriver dès septembre, probablement via la future série vivo X500. Les prochains OPPO Find X10 Pro et Find X10 Pro Max seraient également concernés, même si leur lancement pourrait glisser vers octobre.

En parallèle, Qualcomm préparerait aussi ses Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Gen 6 Pro pour la même période, avec les futurs smartphones Xiaomi 18 Series en ligne de mire.

Autrement dit : la fin d’année pourrait devenir l’une des plus compétitives de l’histoire récente du mobile Android premium.

MediaTek change définitivement de statut

Il y a encore quelques années, MediaTek restait associé aux smartphones milieu de gamme et aux compromis budgétaires. Ce temps semble révolu. Avec les Dimensity récents, la société taïwanaise a progressivement gagné en crédibilité sur les performances CPU, l’efficacité énergétique, l’IA embarquée, la photographie computationnelle, et le gaming mobile.

Le Dimensity 9600 pourrait représenter l’aboutissement de cette montée en puissance : une puce qui ne cherche plus seulement à concurrencer Qualcomm, mais à remettre en cause la domination technologique d’Apple sur certains workloads.

Et dans l’industrie mobile actuelle, cette ambition seule raconte déjà beaucoup.