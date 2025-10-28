Accueil » OnePlus Pad 2 : une nouvelle tablette haut de gamme pour la Chine

Lors de son grand événement de lancement, OnePlus n’a pas seulement dévoilé ses nouveaux smartphones OnePlus 15 et OnePlus Ace 6. La marque a également présenté la OnePlus Pad 2, sa nouvelle tablette premium destinée au marché chinois.

OnePlus Pad 2 : Une nomenclature un peu confuse

Avant d’entrer dans les détails, une précision s’impose : la numérotation des tablettes OnePlus diffère entre la Chine et le reste du monde. À l’international, la marque a déjà commercialisé la OnePlus Pad 3, équipée du Snapdragon 8 Elite.

Or, le modèle lancé en Chine sous le nom OnePlus Pad 2 embarque le MediaTek Dimensity 9400+ — ce qui le place, techniquement, une génération « en arrière » sur le papier, mais avec des performances bien dignes d’un appareil haut de gamme de 2025.

Caractéristiques techniques

La OnePlus Pad 2, doté d’un châssis ultra-fin de 5,99 mm pour 579 g seulement, se vante d’une dalle 12,1 pouces 3K (3000 × 2120) avec un taux de rafraîchissement dynamique à 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile à 540 Hz, et une luminosité maximale de 900 nits. OnePlus promet jusqu’à 144 images par seconde sur certains jeux mobiles compatibles.

Sous le capot, la Pad 2 est donc équipée du MediaTek Dimensity 9400+, un SoC très haut de gamme affichant plus de 3,05 millions de points sur AnTuTu. Il est refroidi par un massif système de chambre à vapteur couvrant 46 000 mm² pour maintenir les performances. De plus, on va retrouver une grosse batterie de 10 420 mAh compatible avec la charge rapide 67 W SuperVOOC.

Enfin, l’expérience logicielle est animée par ColorOS 16, enrichi de nouvelles fonctions :

Game Camera pour capturer des screenshots ultra-détaillés ou rejouer les 30 dernières secondes de jeu,

Outils de prise de notes intelligents, de reconnaissance d’écriture manuscrite, et d’extraction de contenu pour les étudiants,

Mode « écran panoramique virtuel » permettant d’ouvrir trois applications côte à côte + deux fenêtres flottantes, prise en charge de WPS Office version PC, du multifenêtrage avancé, et même de polices personnalisées.

Prix et disponibilité

Version RAM + Stockage Prix (Chine) Équivalent approximatif Base 8 Go + 256 Go ¥2,799 ≈ €355 Milieu 12 Go + 256 Go ¥3,099 ≈ €390 Haut de gamme 16 Go + 512 Go ¥3,599 ≈ €460

Avec sa fiche technique musclée, son design affiné et un prix bien positionné, la OnePlus Pad 2 s’impose comme une alternative solide aux tablettes haut de gamme chinoises — tout en restant accessible face aux iPad et Galaxy Tab du moment.