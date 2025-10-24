Accueil » OnePlus Pad 2 : la nouvelle tablette haut de gamme arrive le 27 octobre avec le OnePlus 15

OnePlus a officiellement confirmé la tenue de son prochain grand événement en Chine le 27 octobre, où seront dévoilés les OnePlus 15 et OnePlus Ace 6.

Mais, la marque ne s’arrêtera pas là : elle y présentera également sa nouvelle tablette phare, la OnePlus Pad 2, pensée pour rivaliser avec les modèles premium d’Apple, Xiaomi et OPPO.

OnePlus Pad 2 : Un lancement calé pour le 27 octobre

D’après les premières informations officielles et les fuites précédentes, la OnePlus Pad 2 ne sera autre qu’une version rebadgée de la OPPO Pad 5, récemment lancée en Chine. Les différences seraient minimes : OnePlus proposerait la tablette en deux coloris exclusifs — Azure et Dark Gray —, là où Oppo l’a déclinée en violet, argent et gris.

Le visuel teaser publié par la marque confirme d’ailleurs un design identique à celui de la tablette de OPPO, avec un dos arrondi centré sur un unique capteur photo.

Spécifications attendues :

Écran : dalle LCD de 12,1 pouces, définition 3K (3000 × 2120 px), format 7:5, taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 9400+, gravé en 3 nm

Mémoire : jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X

Stockage : jusqu’à 512 Go UFS 4.1

Batterie : 10 420 mAh avec charge rapide 67 W

Caméras : 8 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant

Système : ColorOS 16 basé sur Android 16, optimisé pour les grands écrans

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4, USB-C (3.2 Gen 1), GPS, reconnaissance faciale et stylet compatible

Dimensions : 5,9 mm d’épaisseur, 579 g

Une tablette qui vise le segment premium

Avec cette configuration solide, OnePlus ambitionne de s’imposer sur le marché des tablettes professionnelles tout en restant plus abordable que l’iPad Pro ou la Galaxy Tab S10.

Le Dimensity 9400+, associé à la RAM LPDDR5X et au stockage UFS 4.1, promet des performances de haut niveau, que ce soit pour la productivité, le multitâche ou le divertissement. Selon les fuites, la OnePlus Pad 2 sera proposée en trois versions : 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go et 16 Go + 512 Go.

Les prix exacts seront annoncés le 27 octobre, mais ils devraient être très proches de ceux de la OPPO Pad 5, soit un tarif de départ autour de 2 600 yuans (≈ 315 €).