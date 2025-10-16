Accueil » OPPO dévoile ColorOS 16 : une interface plus fluide, plus intelligente et plus connectée

OPPO vient de lever le voile sur ColorOS 16, sa nouvelle surcouche basée sur Android 16, d’abord lancée en Chine. Présentée sous le slogan « Smart & Smooth », cette version introduit une refonte visuelle complète, des optimisations d’IA, une meilleure connectivité entre appareils et une efficacité énergétique renforcée.

ColorOS 16 sera progressivement déployé sur les smartphones OPPO et OnePlus à partir du 30 octobre 2025, avant une extension mondiale dans les semaines suivantes.

Un design repensé : fluide, lumineux et cohérent

ColorOS 16 adopte un tout nouveau Light Field Design, un langage visuel inspiré de la lumière naturelle et des reflets. L’interface devient plus transparente, plus fluide et plus immersive, rappelant le style « Liquid Glass » aperçu sur iOS 26 et HyperOS 3.

Les transitions bénéficient du nouveau Luminous Rendering Engine, qui gère le rendu parallèle des animations, tandis que le Trinity Engine améliore la répartition des ressources système pour garantir des interactions sans latence.

Résultat :

37 % plus de stabilité en charge lourde

4,1 °C de température moyenne en moins

13 % d’efficacité énergétique supplémentaire

26 % de lancement d’apps plus rapide

30 % de réactivité en plus au toucher

Les icônes, widgets et écrans d’accueil s’adaptent désormais automatiquement à la teinte du fond d’écran, et la Flux Home Screen permet de redimensionner dynamiquement les dossiers et cartes.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

ColorOS 16 pousse plus loin l’intégration de l’IA dans les outils du quotidien :

AI One-Tap Flash Note: capture instantanée de documents, vidéos, QR codes ou reçus et conversion automatique en notes.

AI Recording : transcription et résumé automatique des enregistrements audio.

AI Writing & AI Notes : création de mails, rapports ou documents à partir de simples requêtes.

AI Calendar : repère automatiquement les rendez-vous et tâches à partir des messages ou e-mails.

La nouvelle Xiaobu AI agit comme un assistant personnel :

AI Briefing regroupe météo, agenda et actualités,

AI Suggestions apprend des habitudes pour recommander actions et rappels,

AI Real-Scene Dialogue permet de converser avec le téléphone via la voix ou les gestes.

Côté photo, de nouveaux outils exploitent l’IA :

AI Portrait Glow ajuste la lumière et le teint,

AI Eraser et AI Unblur corrigent les imperfections,

AI Reflection Remover élimine les reflets gênants.

Performances et fluidité au niveau supérieur

ColorOS 16 combine plusieurs moteurs d’optimisation :

Moteur Fonction principale Luminous Rendering Engine Animation parallèle et fluide Trinity Engine Allocation intelligente des ressources Aurora Engine Continuité de l’interface Tide Engine Suivi dynamique des fréquences d’images Full-Scenario Compiler Compilation multi-niveau améliorant la vitesse Java de 26 %

Le tout se traduit par un système plus réactif, plus froid et plus efficace, même sur les modèles de milieu de gamme.

Un écosystème mieux connecté

ColorOS 16 renforce la continuité entre appareils avec O+ Connect, désormais compatible Windows et macOS.

Les utilisateurs peuvent :

partager fichiers, notes ou contacts en un clic,

contrôler un smartphone depuis un PC,

dupliquer jusqu’à 5 applications simultanément sur une tablette,

synchroniser leurs données santé (y compris avec Apple Watch).

La fonction Screen Mirroring permet de gérer plusieurs apps depuis un clavier ou une souris, pour une expérience proche du multitâche PC.

Une personnalisation plus libre

La nouvelle interface de verrouillage introduit des horloges personnalisables, des widgets sur l’écran de veille, des ombres portées et effets lumineux pour un rendu plus naturel.

Les fonds d’écran peuvent être animés à partir d’images statiques, et le système adapte automatiquement les couleurs de thème.

Déploiement : la Chine d’abord, le monde ensuite

ColorOS 16 commencera son déploiement le 30 octobre 2025 sur les modèles premium comme :

OPPO Find N5/N5 Satellite Edition

OPPO Find X8/X8 Pro/X8 Ultra

OnePlus 13/13T

Suivront en novembre : les Find N3, Reno14, OnePlus 12 et Ace 5 Series.

En décembre, la mise à jour atteindra les Find N2 Flip, Find X6, OnePlus 11 et d’autres modèles phares, avant une vague finale au premier trimestre 2026 couvrant les gammes Reno, K, Pad et OnePlus 10 Pro.

OPPO a confirmé une annonce mondiale « coming soon », au cours de laquelle le calendrier international sera détaillé — probablement début novembre.