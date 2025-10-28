Adobe MAX 2025 : l’IA générative s’invite partout, de Photoshop à Premiere Pro

Adobe a donné le coup d’envoi de son événement annuel Adobe MAX, dévoilant une vague de nouveaux outils d’IA générative pour ses applications Photoshop, Premiere Pro et Lightroom au sein de Creative Cloud.

Ces nouveautés visent à offrir plus de contrôle créatif aux utilisateurs et à automatiser certaines des tâches les plus chronophages du montage photo et vidéo.

Photoshop : plus de modèles et un assistant IA intégré

Première grande nouveauté : Photoshop permettra désormais d’utiliser la fonction Remplissage génératif avec des modèles d’IA tiers.

En plus du modèle Firefly d’Adobe, les utilisateurs pourront choisir entre Gemini 2.5 Flash (Google) et Flux.1 Kontext (Black Forest Labs) pour générer ou modifier du contenu selon leurs besoins.

Concrètement, après avoir sélectionné une image et saisi une instruction — par exemple « ajouter une chaise rouge » ou « remplacer la personne par un arbre » —, il sera possible de basculer entre différents moteurs d’IA afin de comparer les rendus et obtenir un résultat plus varié.

Photoshop sur le Web introduit également un Assistant IA (en bêta privée). Fonctionnant comme un chatbot intégré, il peut comprendre des commandes telles que « augmente la saturation » ou « floute l’arrière-plan », et exécuter automatiquement les actions correspondantes.

Cette fonction avait déjà été teasée en avril et fera aussi son arrivée dans Adobe Express (en bêta publique).

Lightroom: une sélection de photos assistée par IA

Côté Lightroom, une nouvelle fonctionnalité baptisée Assisted Culling (bêta) permettra de trier automatiquement de larges collections de photos selon la mise au point, l’angle ou la netteté, puis de recommander les meilleures prises à éditer.

Une aide précieuse pour les photographes professionnels noyés sous des milliers de clichés.

Firefly passe à la version 5

Le modèle d’IA Firefly Image 5 bénéficie d’une mise à jour majeure. Il peut désormais générer des images en résolution native 4 mégapixels, sans avoir besoin d’upscaling, et a été entraîné pour produire des rendus humains plus réalistes.

Ce modèle alimente aussi les nouveaux outils d’édition contextuelle par commande textuelle, capables d’ajuster automatiquement des éléments comme les ombres lors du déplacement d’un objet dans une scène.

Premiere Pro : masquage automatique d’objets et de personnes

Pour les vidéastes, Premiere Pro accueille une nouvelle fonction baptisée AI Object Mask (bêta publique). Elle permet de détourer automatiquement des personnes ou des objets dans les séquences vidéo, facilitant les opérations, comme l’étalonnage des couleurs, le flou d’arrière-plan ou l’ajout d’effets visuels — sans avoir à tracer manuellement les masques.

Avec cette nouvelle génération d’outils, Adobe confirme sa stratégie : intégrer l’IA générative à chaque étape du processus créatif. Entre plus de liberté pour les artistes et une automatisation accrue pour les professionnels, l’édition photo et vidéo entre dans une nouvelle ère plus rapide, plus fluide, et plus intelligente.