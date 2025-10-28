Accueil » Threads introduit les « Ghost Posts » : des publications éphémères pour libérer la parole en ligne

Meta a officiellement lancé une nouvelle fonctionnalité sur Threads : les « Ghost Posts », des publications éphémères qui disparaissent automatiquement après 24 heures.

Inspirée des Stories Instagram, cette nouveauté vise à encourager un partage plus spontané et sans pression — une façon de redonner de la légèreté aux échanges sur les réseaux sociaux.

Des posts Threads qui s’effacent, mais pas totalement

Les Ghost Posts de Threads permettent aux utilisateurs de publier des messages qui s’archivent automatiquement après un jour. La particularité : toutes les réponses sont redirigées vers les messages privés (DMs), au lieu d’apparaître publiquement dans le fil de discussion.

Ainsi, seul l’auteur peut voir qui a aimé ou répondu à son post, favorisant des interactions plus personnelles et apaisées. Meta explique vouloir encourager les « pensées spontanées » et les « opinions à chaud », sans que celles-ci restent gravées sur le profil.

Un format éphémère, mais plus intime

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large de contenus temporaires, popularisée par Snapchat et perfectionnée par Instagram. Threads choisit ici un compromis : les publications ne sont pas supprimées, mais archivées. L’utilisateur garde ainsi un accès privé à son historique, sans l’exposer au public.

Les Ghost Posts apparaissent sous forme de bulles grises dans le fil, activables via une icône fantôme lors de la création du post.

Une stratégie pour différencier Threads de X

Pour Meta, il s’agit d’un pari stratégique : encourager la légèreté sur Threads, dans un contexte où X mise encore sur la viralité et la polémique. En déplaçant les discussions vers les DMs, Threads cherche à réduire le bruit des fils de réponses interminables — un reproche souvent adressé à Twitter.

Cette fonctionnalité s’adresse à ceux qui souhaitent s’exprimer sans laisser de trace durable, un public croissant à l’heure où la modération et la réputation en ligne deviennent des enjeux majeurs.

Une innovation… ou un simple recyclage ?

Certains utilisateurs saluent une expérience plus libre et bienveillante, tandis que d’autres, estiment que Meta duplique trop ses formats entre Instagram et Threads. Pour eux, la frontière entre les deux plateformes s’amincit dangereusement.

Reste que l’intégration des Ghost Posts pourrait renforcer la fréquence d’utilisation quotidienne de Threads, déjà au-delà des 400 millions d’utilisateurs actifs.

Une étape vers un web social plus « sain » ?

Les « Ghost Posts » reflètent une tendance de fond : celle d’un internet plus temporaire, où l’instantanéité prime sur la permanence. S’ils trouvent leur public, ces posts éphémères pourraient redéfinir les interactions numériques, en favorisant des échanges plus sincères, moins orientés vers la performance ou le buzz.

Car parfois, dans le monde hyperconnecté des réseaux sociaux, le message le plus fort est celui qui disparaît.