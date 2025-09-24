Galaxy S26 Ultra : recharge rapide enfin boostée à 60 W

Depuis plusieurs générations, les smartphones Ultra de Samsung plafonnent à 45W de charge rapide. Une vitesse correcte en 2022, mais qui paraît aujourd’hui un peu datée face à la concurrence chinoise.

Bonne nouvelle : selon de nouvelles fuites, le futur Galaxy S26 Ultra passerait enfin à 60 W.

Galaxy S26 Ultra : De 45 W à 60 W : une vraie avancée ?

Le Galaxy S22 Ultra, puis ses successeurs S23, S24 et Galaxy S25 Ultra, ont tous conservé une recharge maximale de 45W. Résultat : environ 69 minutes pour charger intégralement la batterie de 5 000 mAh du Galaxy S25 Ultra.

Avec une recharge à 60 W, le Galaxy S26 Ultra pourrait enfin passer sous la barre de l’heure, ce qui constituerait une amélioration appréciable, même si Samsung resterait loin derrière des concurrents comme :

OnePlus 13 (100W, 0 à 100 % en 43 minutes),

Motorola Edge 50 Pro (125W),

ou encore le futur OnePlus 15, attendu à 120W.

Un impact possible aussi sur les Galaxy S26 Pro et S26 Edge

Si la rumeur se confirme pour le modèle Ultra, les modèles Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge pourraient eux aussi profiter d’un bond significatif, en passant de 25W à 45W.

Une vraie mise à jour bienvenue, tant ces modèles intermédiaires peinent parfois à se différencier de leurs prédécesseurs.

Design, écran et caméras : des évolutions subtiles

Côté design, pas de révolution attendue : le Galaxy S26 Ultra devrait rester proche du S25 Ultra, avec toutefois une épaisseur inférieure à 8 mm. L’écran bénéficierait d’améliorations de qualité et d’une nouvelle fonction “Privacy Display” pour renforcer la confidentialité.

Côté photo, les évolutions seraient modestes mais suffisantes pour améliorer un appareil déjà excellent.

Qualcomm ou Exynos : le vrai suspense

Le vrai point d’interrogation reste la puce qui équipera le Galaxy S26 Ultra. Certaines rumeurs évoquent un retour en force des puces Exynos, ce qui pourrait décevoir les fans attachés au partenariat avec Qualcomm. À ce stade, rien n’est encore figé, mais le choix du processeur sera sans doute plus déterminant que la vitesse de recharge.

Passer de 45W à 60W ne suffira pas à faire du Galaxy S26 Ultra l’un des smartphones les plus rapides à charger du marché. Mais après quatre ans de stagnation, cette évolution serait accueillie comme un soulagement par les fidèles de la marque.

Ajoutons à cela un design affiné, un écran amélioré et quelques raffinements photo, et le Galaxy S26 Ultra pourrait bien consolider sa place parmi les meilleurs Android de 2026.