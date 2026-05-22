Samsung semble vouloir élargir sa famille Galaxy Buds avec un produit plus atypique. Selon ETNews, les Galaxy Buds Able adopteraient un design open-ear à clipser sur l’oreille, pensé pour écouter de la musique ou passer des appels sans isoler totalement l’utilisateur de son environnement.

Un design pensé pour rester connecté au monde réel

Contrairement aux Galaxy Buds classiques, ces Galaxy Buds Able ne viendraient pas obstruer le conduit auditif. Leur format à clip placerait le haut-parleur près de l’oreille, sans embout intra-auriculaire. L’objectif est clair : offrir plus de confort sur la durée, tout en laissant passer les sons extérieurs.

Ce positionnement vise surtout les usages actifs : marche, sport, vélo, bureau partagé ou appels prolongés. Samsung suivrait ainsi une tendance déjà portée par les Bose Ultra Open, Huawei FreeClip, Sony LinkBuds Clip ou encore Anker Soundcore AeroClip.

Pas forcément de conduction osseuse

De premières rumeurs évoquaient une technologie de conduction osseuse. Mais, les fuites les plus récentes pointent plutôt vers un design open-ear plus classique, avec un haut-parleur orienté vers l’oreille. Un pictogramme repéré dans One UI montrait déjà un format très différent des Galaxy Buds traditionnels.

Pour Samsung, ce serait une forme de retour sur le terrain des écouteurs ouverts après les Galaxy Buds Live de 2020, ces fameux modèles en forme de haricot qui reposaient dans l’oreille sans véritable embout intra.

Une réponse à un marché en pleine mutation

Les écouteurs ouverts ne cherchent pas à remplacer les modèles à réduction de bruit. Ils répondent à un autre besoin : moins d’isolement, moins de pression dans l’oreille, plus de confort et de conscience de l’environnement.

C’est aussi un mouvement stratégique. Après avoir longtemps joué la carte de l’ANC et de l’intégration Galaxy, Samsung pourrait utiliser les Buds Able pour couvrir un segment devenu trop visible pour être ignoré. Le défi sera de taille : conserver un son convaincant, notamment dans les basses, sans l’avantage acoustique d’un embout intra-auriculaire.

Avec les Galaxy Buds Able, Samsung ne chercherait donc pas seulement à lancer une nouvelle paire d’écouteurs. La marque tenterait de proposer une alternative plus quotidienne, plus ouverte, presque plus urbaine — des écouteurs faits pour accompagner le mouvement plutôt que pour couper le monde.