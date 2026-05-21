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Galaxy Z Fold 8 : pas de S Pen ni de vraie disparition du pli selon les fuites

Galaxy Z Fold 8 : pas de S Pen ni de vraie disparition du pli selon les fuites

À quelques semaines de son lancement attendu le 22 juillet, le Galaxy Z Fold 8 continue de se dévoiler au fil des fuites. Mais, les dernières informations dressent un tableau plus nuancé : Samsung améliorerait encore son pliable premium, sans corriger certains des reproches les plus persistants adressés à la gamme Fold.

Pas de Privacy Display, malgré les rumeurs

Selon le leaker Ice Universe, le Galaxy Z Fold 8 ne profiterait finalement pas de la technologie Privacy Display introduite sur le Galaxy S26 Ultra. Cette fonction permettrait de limiter les angles de vision pour protéger les informations affichées à l’écran.

L’absence de cette technologie n’est pas totalement surprenante. Intégrer un filtre dynamique sur une dalle pliable reste autrement plus complexe que sur un smartphone classique.

Samsung semble préférer réserver cette fonction à ses modèles « barres » avant une éventuelle extension aux pliables dans les prochaines années.

Le retour du S Pen n’aurait plus lieu

Plus étonnant en revanche : le Galaxy Z Fold 8 ne récupérerait pas non plus la compatibilité S Pen abandonnée avec le Galaxy Z Fold 7. Plusieurs rumeurs évoquaient pourtant un nouveau stylet sans digitizer, pensé pour conserver un châssis ultra-fin.

Si cette information se confirme, Samsung ferait un choix clair : privilégier finesse et poids plutôt que polyvalence créative. Une décision stratégique compréhensible face aux concurrents chinois, mais qui éloigne encore un peu la série Fold de l’héritage Galaxy Note.

Le pli de l’écran serait toujours visible

Le point le plus sensible concerne probablement la pliure de l’écran. D’après les dernières indiscrétions, le pli du Galaxy Z Fold 8 ne disparaîtrait pas vraiment, malgré quelques améliorations mineures.

C’est un détail qui prend une dimension particulière alors que les rumeurs autour du premier iPhone pliable évoquent justement une dalle quasiment sans pli visible. Ironiquement, Samsung Display devrait fournir les écrans d’Apple.

Samsung affine sa formule au lieu de la réinventer

Le Galaxy Z Fold 8 semble donc suivre une logique très pragmatique : batterie améliorée, design plus fin, poids réduit, formats potentiellement plus larges avec le Fold Wide… mais sans grande rupture technologique visible cette année.

Samsung joue ici une partition plus mature. Le constructeur ne cherche plus seulement à impressionner avec un concept pliable, mais à rendre ce format plus agréable au quotidien. Reste à savoir si cela suffira face à une concurrence chinoise agressive et à l’arrivée imminente d’Apple sur ce marché.