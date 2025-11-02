Accueil » Google Maps prépare un mode ultra-économie d’énergie pour survivre à 1 % de batterie

Google Maps est déjà un outil indispensable pour des millions de conducteurs et de voyageurs. Mais si votre téléphone tombe à plat, toutes ses fonctions deviennent inutiles.

Google veut justement éviter ce scénario avec un nouveau mode d’économie d’énergie extrême, actuellement en développement, qui permettrait à Google Maps de rester fonctionnel même sur une batterie presque vide.

Google Maps : Un mode de survie pour les situations critiques

Repéré par Android Authority dans le code de la dernière mise à jour de Google Maps pour Android, ce mode est décrit comme un « power-saving mode » intégré directement à l’application.

L’idée : si votre téléphone est sur le point de s’éteindre et que vous avez encore besoin de la navigation, Google Maps se mettrait automatiquement en version minimaliste, consommant un minimum d’énergie tout en conservant les fonctions essentielles.

Dans ce mode, l’interface est dépouillée de tous les éléments non nécessaires :

disparition des bâtiments, points d’intérêt et textures,

affichage en noir et blanc,

uniquement les routes principales et les flèches de direction,

aucune animation ni vue 3D.

Résultat : un affichage simplifié, lisible, et surtout ultra léger pour le processeur et l’écran, deux gros consommateurs de batterie.

Une activation simplifiée pour les conducteurs

L’un des détails intrigants du code mentionne la phrase : « To save battery, press the power button while driving ». Autrement dit, appuyer sur le bouton d’alimentation pourrait suffire à activer ce mode en pleine conduite. Cela éviterait de naviguer dans les menus Android — une manœuvre dangereuse sur la route.

Ce mode fonctionnerait avec plusieurs types de navigation — à pied, en deux-roues, et en voiture, mais pour le moment, aucune mention du transport en commun n’a été trouvée. Et, autre limitation : il ne fonctionnerait pas encore en mode paysage, selon le rapport d’Android Authority.

Pourquoi un mode spécifique à Google Maps ?

Certes, Android propose déjà un mode économie d’énergie global, mais Google semble vouloir aller plus loin. Ici, il ne s’agit pas de réduire la consommation du téléphone entier, mais d’adapter Maps lui-même pour qu’il reste utilisable même en conditions extrêmes.

Imaginez vous êtes sur une route inconnue, votre téléphone affiche 2 % de batterie, plus de chargeur à portée de main. Grâce à ce nouveau mode, vous pourriez encore atteindre votre destination sans perdre la navigation.

« C’est une approche d’urgence, pensée pour les moments critiques », explique Android Authority.

Un projet encore en test

Pour l’instant, ce mode est en phase de test interne. L’interface, les commandes et même le design pourraient changer avant sa sortie publique. D’après les images extraites du code, l’écran devient noir et blanc, les routes principales sont visibles, les indications de direction s’affichent en gros, plus aucun élément décoratif ou superflu.

Un peu comme une carte papier numérique, optimisée pour durer le plus longtemps possible avant extinction.

Disponibilité

Aucune date officielle n’a encore été annoncée. Mais, comme Google teste actuellement la fonction dans la version bêta de Google Maps, une sortie publique pourrait arriver courant 2026 si les essais sont concluants.

Ce mode d’urgence intelligent pourrait devenir une véritable bouée de sauvetage pour les conducteurs et voyageurs. En simplifiant au maximum l’affichage et en réduisant la charge du processeur, Google veut s’assurer que Maps reste votre dernier outil de secours avant la panne de batterie.

Même avec 1 % de batterie, Google veut que vous puissiez encore rentrer chez vous.