Samsung pourrait revoir en profondeur sa gamme Galaxy S avec un nouveau modèle Pro. L’idée : proposer une expérience proche de l’Ultra, mais dans un format plus compact.

Selon plusieurs fuites relayées par ETNews, Samsung travaillerait sur un Galaxy S27 Pro équipé d’un écran OLED de 6,47 pouces.

Galaxy S27 Pro : Un quatrième modèle dans la gamme

Le modèle viendrait s’intercaler entre le Galaxy S27 classique et les versions Plus/Ultra, avec une ambition claire : offrir du très haut de gamme sans imposer le gabarit massif de l’Ultra.

Le smartphone reprendrait une partie des atouts du Galaxy S27 Ultra, dont une puce Snapdragon de nouvelle génération, la technologie Privacy Display et un bloc photo premium. Les rumeurs évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

Samsung ferait toutefois l’impasse sur le S Pen, probablement pour préserver un format plus fin et mieux équilibré. L’Ultra conserverait ainsi son rôle de modèle productivité, tandis que le Pro viserait les utilisateurs qui veulent la puissance et la photo sans le stylet.

Remplacer l’expérience Edge

Stratégiquement, ce positionnement rappellerait Apple et Google, qui proposent déjà des modèles Pro plus compacts sans réserver toutes les fonctions premium aux très grands formats. Pour Samsung, ce Galaxy S27 Pro pourrait aussi remplacer l’expérience Edge, dont la demande aurait été limitée.

Rien n’est encore officiel, mais si cette stratégie se confirme, le Galaxy S27 Pro pourrait devenir le smartphone Samsung le plus intéressant de 2027 : un Ultra plus maniable, moins démonstratif, mais potentiellement plus désirable.