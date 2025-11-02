Huawei prépare sa riposte à l’iPhone Air avec le Mate 70 Air ultra-fin

Après le lancement de l’iPhone Air par Apple, Huawei s’apprête à dévoiler son propre smartphone ultra-fin : le Mate 70 Air. L’appareil est déjà apparu sur le site de China Telecom, et plusieurs fuites récentes viennent préciser sa date de sortie et ses caractéristiques.

Selon le célèbre leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, le Huawei Mate 70 Air sera présenté avant la fin du mois, avec une épaisseur inférieure à 7 mm — plus précisément « 6.x mm ».

Une autre source bien connue, Panda is very bald, avance une date de lancement fixée au 29 octobre, soit mardi.

Contrairement à l’iPhone Air, le Mate 70 Air ne proposera pas d’eSIM et misera uniquement sur les cartes SIM physiques. Un choix stratégique, car l’adoption de l’eSIM reste très faible en Chine et à Taïwan (moins de 1 % selon les estimations), notamment à cause des démarches d’activation complexes et des frais supplémentaires imposés par les opérateurs.

Fiche technique du Huawei Mate 70 Air

Le Mate 70 Air devrait embarquer :

Écran : 6,9 pouces au format 18.8 : 9, bord à bord

Capteur photo principal : capteur 1/1,3 pouce avec optique « Red Maple », logé dans le module circulaire XMAGE emblématique de la marque

Mémoire : 12 Go de RAM, avec 256 ou 512 Go de stockage

Système d’exploitation : HarmonyOS 5

Le retour d’une tradition chez Huawei

Ce n’est pas la première fois que Huawei s’illustre dans le domaine des smartphones ultra-fins. Dès 2012, la marque lançait le Ascend P1 S (6,68 mm), suivi du P6 (6,2 mm) et du P7 (6,5 mm). Le Mate 70 Air semble donc renouer avec cet héritage, tout en modernisant le design et les performances.

S’il tient ses promesses, ce nouveau modèle pourrait bien offrir une alternative plus pratique et mieux adaptée au marché asiatique que l’iPhone Air — tout en relançant la course aux smartphones ultrafins.