Google poursuit l’absorption de Fitbit dans son propre écosystème santé. Avec le déploiement de Google Health 5.0, lancé le 19 mai 2026, l’application Fitbit devient officiellement Google Health, avec une nouvelle interface et un widget Android plus riche.

Un widget santé plus dense sur l’écran d’accueil

Le nouveau widget Quick Access peut s’étendre jusqu’au format 5 × 3 et afficher jusqu’à six métriques en même temps : activité, sommeil, cardio ou autres statistiques configurées dans l’app. Chaque donnée agit aussi comme un raccourci vers sa page détaillée.

Google ajoute deux commandes pratiques : une icône cœur pour ouvrir Google Health et un bouton de rafraîchissement manuel, utile puisque les widgets Android ne mettent pas toujours les données à jour en temps réel.

Cette mise à jour remplace progressivement l’identité Fitbit côté application, même si la marque reste associée aux appareils. Google indique que le passage se fait automatiquement, sans migration manuelle des données pour les utilisateurs existants.

Le déploiement doit s’étendre jusqu’au 26 mai 2026 sur les appareils éligibles.

Une stratégie santé plus ambitieuse

Derrière ce simple widget, Google prépare surtout une plateforme plus unifiée : suivi fitness, sommeil, données médicales, connexions à d’autres apps et coaching IA via Google Health Coach. L’objectif est clair : transformer l’ancien Fitbit en hub santé centralisé pour Android.

Ce widget n’est donc pas qu’un raccourci esthétique. C’est le premier signe visible d’un changement plus profond : Google veut installer la santé au cœur de l’écran d’accueil, là où les habitudes numériques se construisent.