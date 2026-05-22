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Spotify Studio : l’application IA qui crée des podcasts personnalisés avec vos données

Spotify Studio : l’application IA qui crée des podcasts personnalisés avec vos données

Spotify ne veut plus seulement diffuser vos podcasts : il veut désormais les fabriquer pour vous. Avec Studio by Spotify Labs, la plateforme lance une application desktop expérimentale capable de générer des podcasts personnalisés à partir de vos prompts, de votre historique d’écoute et, avec autorisation, de données comme vos e-mails, notes ou calendrier.

Un NotebookLM façon Spotify

L’idée est familière : comme Google NotebookLM, Studio peut transformer un sujet ou un ensemble d’informations en épisode audio. Mais, Spotify y ajoute une couche plus personnelle.

L’application peut créer un briefing quotidien, préparer un trajet, résumer une journée de rendez-vous ou recommander un podcast pour accompagner un déplacement.

Les contenus générés restent privés, sauvegardés dans la bibliothèque Spotify et synchronisés sur les appareils de l’utilisateur. Spotify précise toutefois qu’il s’agit d’une préversion de recherche et que l’IA peut produire des erreurs ou des contenus peu fiables.

L’agent IA entre dans l’audio personnel

La nouveauté la plus stratégique, c’est la présence d’un agent capable de parcourir le web, d’organiser des informations et d’exécuter certaines tâches pour construire un podcast sur mesure.

Spotify avait déjà ouvert la voie avec un outil en ligne de commande permettant à des agents comme Claude Code ou OpenAI Codex de créer des podcasts personnels et de les envoyer vers Spotify. Studio rend désormais cette logique accessible aux non-développeurs.

Spotify veut devenir l’interface audio de votre quotidien

Cette annonce confirme une ambition plus large : faire de Spotify la destination centrale de l’audio, qu’il soit produit par des créateurs, des médias ou généré à la demande. La plateforme teste déjà des playlists guidées par prompt intégrant des podcasts, et multiplie les outils IA autour de la découverte et de la personnalisation.

Reste une question sensible : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils de connecter leurs données personnelles à une IA audio ? Le potentiel est évident, mais la confiance deviendra le vrai produit premium.