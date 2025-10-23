Pebble fait son grand retour : l’application officielle renaît sur Android et iOS, 13 ans après

Plus de treize ans après son lancement, l’application originale Pebble est de retour sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Entièrement remise en ligne, elle est compatible avec tous les modèles de montres Pebble, y compris les toutes nouvelles Pebble 2 Duo et Pebble Time 2.

Avant Pebble, plusieurs marques avaient déjà tenté de mettre de l’intelligence au poignet. Dès 2004, la montre Microsoft SPOT affichait la météo ou les infos via la radio FM, et Sony Ericsson proposait en 2006 la MBW-100, capable de signaler appels et messages.

Mais, c’est Pebble qui a véritablement défini le concept moderne de la smartwatch :

un écran e-paper lisible partout,

une autonomie de plusieurs semaines,

un prix accessible (150 euros seulement à l’époque),

et surtout, la possibilité d’installer des applications tierces.

Véritable pionnière du mouvement, la Pebble a conquis des centaines de milliers d’utilisateurs via sa campagne Kickstarter record en 2012.

Treize ans plus tard, Pebble fonctionne toujours

C’est presque un miracle technologique : ces montres sorties il y a plus d’une décennie fonctionnent toujours parfaitement, notamment grâce à la communauté Rebble et à Eric Migicovsky, le fondateur de Pebble, désormais à la tête de l’équipe rePebble.

Le 18 octobre 2025, Migicovsky a annoncé fièrement sur X (anciennement Twitter) : « Pebble est officiellement de retour sur iOS et Android ! Tout marche encore aussi bien qu’avant. Quel autre produit tech peut en dire autant, 13 ans plus tard ? ».

L’application remise en ligne inclut plus de 10 000 cadrans de montre, 2 000 applications, la compatibilité avec tous les anciens et nouveaux modèles. Certes, tout n’est pas encore parfait : les applications « Timeline » ne sont pas encore fonctionnelles, certaines watchfaces anciennes sont obsolètes, et les données santé ne peuvent pas être synchronisées pour l’instant.

Mais le retour de Pebble reste un petit événement nostalgique et symbolique.

Pebble, toujours sous pavillon Google

Rachetée par Fitbit en 2016, puis intégrée à Google en 2021, Pebble appartient toujours au géant de Mountain View. Bonne nouvelle : Google a récemment publié le code source de Pebble OS sur GitHub, ouvrant la voie à une renaissance communautaire et open source.

Où télécharger Pebble ?

Vous pouvez dès maintenant télécharger l’application Pebble sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Et pour aller plus loin, jetez un œil à Rebble, un projet communautaire lancé dès 2018, deux jours seulement après la « mort officielle » de Pebble, pour maintenir les serveurs et faire vivre cet écosystème culte.

Pebble revient d’entre les morts — littéralement. Une montre connectée à 150 euros, sortie il y a plus de dix ans, fonctionne toujours, reçoit des mises à jour, et bénéficie d’un véritable soutien de la communauté. Dans un monde où la plupart des objets connectés deviennent obsolètes en quelques années, Pebble prouve que la durabilité peut aussi rimer avec innovation.