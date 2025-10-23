Accueil » Deepfakes : YouTube lance un outil de détection IA pour protéger le visage des créateurs

Alors que l’intelligence artificielle n’a pas encore résolu les grands problèmes de l’humanité, elle excelle déjà dans la création de vidéos truquées et de deepfakes toujours plus réalistes.

Face à cette explosion, YouTube vient d’annoncer le lancement d’un outil officiel de détection d’images générées par IA, conçu pour aider les créateurs à protéger leur apparence et leur identité.

YouTube : Un nouvel outil pour détecter les vidéos utilisant votre visage

Ce nouvel outil de détection de ressemblance permettra aux créateurs de repérer automatiquement les vidéos générées ou modifiées par IA qui utilisent leur visage sans autorisation.

Depuis YouTube Studio, ils pourront :

consulter la liste des vidéos concernées,

voir les segments exacts où leur visage apparaît,

et demander la suppression immédiate des contenus concernés.

L’objectif : prévenir la désinformation et protéger les utilisateurs contre les détournements de leur image.

L’accès à cet outil sera d’abord réservé aux membres du YouTube Partner Program, avant d’être déployé à tous les créateurs monétisés d’ici janvier 2026.

Comment ça fonctionne ?

L’outil est accessible depuis l’onglet “Détection de contenu” dans YouTube Studio.

Pour l’utiliser, il faut d’abord vérifier son identité en fournissant une pièce d’identité officielle, et une vidéo selfie pour valider la correspondance faciale.

Une fois cette étape validée, YouTube enverra des alertes automatiques dès qu’une vidéo utilisant votre visage sera repérée.

Une première étape contre les deepfakes

Cette initiative intervient alors que les vidéos truquées générées par IA se multiplient, notamment depuis la popularisation d’outils comme Sora ou Runway.

Si la démarche de YouTube va dans le bon sens, elle soulève aussi des questions sur la confidentialité : fournir une pièce d’identité et une empreinte biométrique pour se protéger des deepfakes n’est pas anodin.

De nombreux utilisateurs appellent également à plus de transparence — par exemple en ajoutant un avertissement clair sur les vidéos générées par IA, ou en isolant ces contenus dans un flux dédié.

Car même si cet outil aide à supprimer les deepfakes les plus flagrants, il ne suffira pas à endiguer le phénomène.