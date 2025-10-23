Accueil » Honor x BYD : L’alliance stratégique qui va révolutionner l’intégration smartphone-véhicule avec l’IA

Le constructeur de smartphones Honor et le géant chinois des véhicules électriques BYD ont officialisé une nouvelle alliance stratégique visant à intégrer la technologie de connectivité d’Honor dans le futur écosystème intelligent DiLink de BYD.

L’accord a été signé par Fang Fei, présidente des produits chez Honor, et Yang Dongsheng, vice-président senior de BYD, en présence des dirigeants James Li (Honor) et Wang Chuanfu (BYD).

Honor + BYD : Trois axes majeurs de coopération

Le partenariat s’articule autour de trois piliers technologiques et commerciaux :

Innovation conjointe : développement d’une intégration avancée entre smartphone et véhicule, d’un agent IA embarqué, et d’une clé de voiture Bluetooth haute précision. Écosystème et canaux : création d’un modèle de distribution unifié, exploitant la connectivité mobile de Honor et l’écosystème intelligent de BYD pour offrir des services interopérables. Communication et engagement : organisation de lancements conjoints et d’initiatives marketing pour renforcer la visibilité et l’adoption des solutions connectées.

Une collaboration qui s’intensifie depuis 2023

Les deux entreprises n’en sont pas à leur premier partenariat.

En 2023, Honor et BYD avaient lancé une clé de voiture NFC compatible avec les smartphones Honor.

En 2024, la coopération s’était étendue à la charge rapide embarquée.

En 2025, la marque DENZA (filiale premium de BYD) est devenue la première à adopter la solution Honor Car Connect, avec un déploiement prévu sur d’autres gammes BYD.

Cette nouvelle étape vise à renforcer le lien entre téléphones, véhicules et IA, en mettant l’accent sur la sécurité et la simplicité d’usage.

Vers un écosystème intelligent de mobilité

Les premières innovations issues de cette alliance seront présentées lors du Honor Global Developers Conference 2025 et du AI Device Ecosystem Conference ce 23 octobre. Honor y mettra également en avant sa plateforme AI Connect, pilier de sa stratégie d’interconnexion intelligente.

« Notre partenariat avec BYD symbolise la convergence entre l’humain et la technologie dans l’ère de l’IA. Ensemble, nous allons construire une mobilité plus fluide, plus sûre et plus intelligente », a déclaré James Li, PDG de Honor.

Cette alliance renforce la vision de Honor : étendre son écosystème au-delà du smartphone pour créer une expérience connectée complète, de la poche au volant.