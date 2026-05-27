Apple travaillerait sur une nouvelle fonction de sécurité particulièrement ambitieuse pour l’iPhone : détecter automatiquement lorsqu’un appareil est arraché des mains de son propriétaire… puis le verrouiller instantanément.

Une réponse directe à l’un des scénarios de vol les plus problématiques aujourd’hui : le « vol à l’arraché et fuite », où un voleur dérobe un iPhone déjà déverrouillé avant de s’enfuir.

Les protections actuelles ont encore une faiblesse

Apple dispose déjà de plusieurs couches de sécurité solides : Localiser, Verrouillage d’activation et Protection contre le vol d’appareil. Le Verrouillage d’activation empêche un voleur de réinitialiser ou réactiver un iPhone sans les identifiants du propriétaire. Protection contre le vol d’appareil ajoute quant à lui des vérifications biométriques et des délais de sécurité pour modifier certains paramètres sensibles lorsque l’utilisateur se trouve hors d’un lieu familier.

Mais ces systèmes ont une limite : si le téléphone est déjà déverrouillé au moment du vol, le voleur dispose d’une courte fenêtre d’accès potentiellement critique.

Et, c’est précisément ce qu’Apple chercherait désormais à combler.

L’iPhone pourrait détecter un vol en temps réel

Selon plusieurs indices découverts dans le code d’iOS, Apple développerait une technologie similaire au Protection contre le vol déjà présent sur Android. Le système utiliserait l’accéléromètre, les capteurs de mouvement, et potentiellement la distance avec une Apple Watch associée.

L’objectif serait d’identifier certains comportements caractéristiques : mouvement brusque, accélération soudaine, séparation rapide entre l’iPhone et son propriétaire ou une fuite dans un environnement inhabituel.

Une fois le comportement considéré comme suspect, l’iPhone pourrait se verrouiller automatiquement, empêcher les modifications critiques, et déclencher les protections renforcées de Stolen Device Protection.

L’Apple Watch deviendrait un élément clé de sécurité

L’intégration avec l’Apple Watch serait particulièrement intéressante. Si l’iPhone détecte un éloignement brutal de la montre connectée dans un contexte inhabituel, le système pourrait considérer cela comme un potentiel vol physique.

Cette logique montre à quel point Apple transforme progressivement son écosystème en réseau de sécurité interconnecté : localisation, biométrie, proximité, comportement et contexte.

L’appareil ne se contente plus de demander un mot de passe. Il tente désormais de comprendre ce qui est en train de se passer autour de l’utilisateur.

Pourquoi l’iPhone reste la cible favorite des voleurs

Le problème est particulièrement sensible pour Apple. Les iPhone conservent une valeur de revente extrêmement élevée, même plusieurs années après leur sortie. Cette forte valeur résiduelle alimente le marché gris, les pièces détachées et les réseaux de revente internationaux.

C’est aussi pourquoi Apple multiplie les barrières logicielles depuis plusieurs années : rendre un iPhone volé de moins en moins exploitable.

Apple pousse la sécurité vers l’analyse comportementale

Ce qui se dessine ici dépasse la simple protection antivol classique. Apple semble progressivement évoluer vers une sécurité comportementale capable d’analyser les habitudes, reconnaître des contextes suspects, et déclencher automatiquement des protections adaptatives.

Après Face ID, la biométrie contextuelle et les délais de sécurité, l’iPhone pourrait bientôt devenir capable de comprendre qu’il vient littéralement d’être volé.

Et dans une époque où le smartphone contient des comptes bancaires, des identités numériques, l’authentification, des mots de passe et des données personnelles, cela pourrait rapidement devenir l’une des fonctions de sécurité les plus importantes d’iOS.