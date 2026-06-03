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Android : Google déploie une protection contre les faux appels et plusieurs nouveautés dopées à l’IA

Android : Google déploie une protection contre les faux appels et plusieurs nouveautés dopées à l’IA

Google profite de sa mise à jour Android de juin 2026 pour introduire plusieurs fonctionnalités inédites. Parmi elles, une nouveauté se démarque particulièrement : la détection des faux appels, conçue pour lutter contre une forme de fraude devenue de plus en plus sophistiquée à l’ère de l’intelligence artificielle.

Entre usurpation de numéros, clonage de voix et escroqueries ciblées, Google veut désormais utiliser l’IA pour protéger les utilisateurs contre les dérives de l’IA elle-même.

Une détection des faux appels dans l’application Téléphone

Les arnaques téléphoniques ont franchi un nouveau cap ces dernières années. Grâce aux technologies de synthèse vocale, il devient possible de reproduire la voix d’un proche ou d’un collègue avec un réalisme parfois troublant.

Google introduit donc une nouvelle fonction dans l’application Téléphone qui détecte les tentatives d’usurpation de contacts.

Si un appel semble provenir d’un numéro associé à une personne connue, mais présente des signes suspects, Android affichera un avertissement du type : « Cette personne n’est peut-être pas [Nom du contact] ». L’utilisateur pourra alors raccrocher immédiatement ou poursuivre la conversation avec davantage de prudence.

Google Photos se transforme en dressing numérique

L’autre nouveauté marquante concerne Google Photos. L’application accueille désormais une fonctionnalité baptisée « Garde-robe », qui permet de photographier ses vêtements afin de créer une garde-robe numérique organisée automatiquement.

Les vêtements sont détourés et classés par catégorie. Les utilisateurs peuvent ensuite composer des tenues virtuelles et visualiser différentes combinaisons directement dans l’application.

Un concept déjà populaire dans certaines applications spécialisées, mais qui arrive pour la première fois à grande échelle dans l’écosystème Google.

Les fonctions de sécurité s’étendent aux enfants

Google renforce également les outils de protection destinés aux plus jeunes. L’application Sécurité personnelle devient accessible aux enfants de moins de 13 ans sur les smartphones Pixel.

Les fonctionnalités incluent des informations médicales accessibles depuis l’écran verrouillé, des contacts d’urgence et une détection automatique des accidents de voiture.

Les adolescents de plus de 13 ans peuvent également profiter de Check-up Sécurité du partage de localisation en temps réel avec leurs proches.

Google Play Books adopte les résumés IA

Google continue aussi d’intégrer Gemini dans ses services. L’application Play Books reçoit une nouvelle fonction baptisée « Book Insights ». L’outil permet notamment d’obtenir un résumé du livre jusqu’au point où la lecture a été interrompue, de poser des questions sur le contenu, et d’analyser certains passages sélectionnés.

Une fonctionnalité pensée pour les lecteurs qui reprennent un ouvrage plusieurs semaines ou plusieurs mois après l’avoir mis de côté.

Quick Share continue de s’ouvrir

Google élargit également la compatibilité de Quick Share avec davantage de smartphones Android. La fonction, qui vise à simplifier les échanges de fichiers entre appareils, se rapproche progressivement de l’expérience offerte par AirDrop chez Apple.

Parmi les nouveaux appareils compatibles figureraient notamment :

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Oppo Find X8

OnePlus 15

Honor Magic8 Pro

L’objectif est de créer un écosystème de partage plus universel au sein du monde Android.

Google veut rendre l’IA plus utile… et plus protectrice

Cette mise à jour illustre bien l’évolution actuelle de la stratégie Android. Pendant plusieurs années, Google a principalement utilisé l’IA pour améliorer la productivité ou la création de contenu. Désormais, l’entreprise l’emploie aussi pour résoudre certains problèmes directement causés par la généralisation de l’IA.

La détection des faux appels en est l’exemple parfait. Plus les technologies de clonage vocal deviennent accessibles, plus les outils de protection devront gagner en sophistication.

À travers ces nouvelles fonctions, Google cherche également à rendre Android plus personnel : meilleure sécurité, garde-robe numérique, lecture assistée et partage simplifié. Une évolution qui montre que l’IA quitte progressivement le domaine de la démonstration technologique pour s’intégrer dans les usages quotidiens.