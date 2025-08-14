Accueil » Pebble Time 2 : le grand retour de la smartwatch culte en métal et avec écran amélioré

Après 8 ans d’absence et une acquisition par Fitbit qui semblait avoir enterré la marque, Pebble signe un retour remarqué avec la Pebble Time 2. Cette nouvelle génération joue sur la nostalgie tout en intégrant des améliorations matérielles et logicielles pour séduire un marché désormais dominé par Apple Watch et Samsung Galaxy Watch.

Pebble Time 2 : Un design métallique inspiré du passé, pensé pour aujourd’hui

La Pebble Time 2 reprend les lignes emblématiques de la série Pebble Time, mais troque son ancien boîtier plastique pour un châssis en aluminium plus robuste et plus élégant. Ce choix offre non seulement une meilleure résistance à l’eau, mais aussi un poids toujours léger, fidèle à l’ADN Pebble.

Avec un profil affiné et des bords réduits autour de l’écran, la montre gagne en modernité et en confort au poignet, un point qui répond aux critiques sur la relative lourdeur des anciens modèles.

L’écran e-paper couleur, véritable marque de fabrique de Pebble, évolue également.

64 couleurs affichables

Résolution de 200 x 228 pixels

Lisibilité parfaite en plein soleil

Rétroéclairage RGB pour la lecture en basse luminosité

Selon Android Authority, cette technologie permet à la Pebble Time 2 de conserver jusqu’à 7 jours d’autonomie, même avec le suivi cardiaque activé en continu. Un avantage considérable face aux montres OLED qui peinent à tenir plus de deux jours.

Un capteur cardiaque intégré discrètement

Le capteur de fréquence cardiaque est intégré directement dans le châssis métallique, sans sur-épaisseur, offrant une expérience plus confortable. Cette intégration soignée renforce l’aspect minimaliste et ergonomique de la montre.

Contrairement à ses concurrents qui misent sur des écosystèmes complexes, Pebble joue la carte de la simplicité et de la durabilité.

PebbleOS open source : hérité de la communauté depuis que Google a ouvert le code

Compatibilité Android optimale (iOS partiellement supporté)

Prix contenu : environ 225 dollars à la sortie

Ce positionnement pourrait séduire les utilisateurs lassés des cycles de recharge quotidiens et des montres ultra-connectées gourmandes en ressources.

Disponibilité et précommandes

La Pebble Time 2 est attendue en décembre 2025, avec des précommandes déjà ouvertes sur le site officiel. La marque mise sur un public de fidèles et sur une nouvelle génération curieuse de découvrir une alternative aux géants du secteur.